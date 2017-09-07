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Группа «Кронштадт» – разработчик уникальных комплексных экипажных тренажеров бронетранспортера в интересах Министерства обороны РФ

08.09.2017 АО "Группа Кронштадт" 168 0
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Тренажер бронетранспортера
Комплексный экипажный тренажер бронетранспортера Группы «Кронштадт»
Источник: http://kronshtadt.ru/

Комплексный экипажный тренажер бронетранспортера, разработан Группой «Кронштадт» в интересах Министерства обороны РФ, является уникальной разработкой и позволит проводить тренировки всего экипажа боевой машины в едином пространстве.


Тренажер боевой машины разрабатывался Группой «Кронштадт» установленным порядком для нужд Министерства обороны РФ и призван учитывать потребности по подготовке специалистов Вооруженных Сил РФ.


Группа «Кронштадт» - лидер в разработке колесных тренажеров. Их уникальность заключается в том, что на одном техническом средстве обучения может тренироваться одновременно весь экипаж бронетранспортера, выполняя учебные различные задачи. Тренажер, как правило, заключен в прочный стеклопластиковый корпус и визуально полностью повторяет боевую машину, что позволяет отрабатывать такие важные навыки как посадка и высадка экипажа, аварийное покидание машины, перемещение членов экипажа внутри боевой машины.


Визуализация упражнения в режиме «Вождение боевых машин» на комплексном экипажном тренажере бронетранспортера Группы «Кронштадт». Макет колейного моста
Источник: http://kronshtadt.ru/

Все органы управления на учебных местах командира, наводчика и водителя БТР идентичны реальным, при этом тренажеры установлены на динамической трехстепенной платформе, обеспечивающей имитацию динамических воздействий на экипаж при движении машины и максимальную реалистичность управления транспортным средством. Реализована возможность установки на штатное место водителя прибора ночного видения. Еще одной особенностью тренажеров Группы «Кронштадт» является независимое вращение башни наводчика, что, вместе с системой визуализации, системой подвижности и современной внутрикабинной связью делает занятие максимально реалистичным.


Комплексный экипажный тренажер бронетранспортера получил одобрение Межведомственной комиссии Министерства обороны РФ и был рекомендован к промышленному производству.


Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян: «Большой научно-практический опыт компании позволил нам создать действительно востребованный российской армией тренажер. Основными требованиями со стороны заказчика к тренажерам были: высокая эффективность учебного процесса, максимальная экономия средств заказчика, удобство работы как обучаемых, так и инструктора. После присвоения Литеры О1 он может быть принят на снабжение Вооруженных Сил РФ, что, мы уверены, поднимет подготовку специалистов вооруженных сил на новый уровень».
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ

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