Группа «Кронштадт» – разработчик уникальных комплексных экипажных тренажеров бронетранспортера в интересах Министерства обороны РФ



Комплексный экипажный тренажер бронетранспортера Группы «Кронштадт»

Источник: http://kronshtadt.ru/ Комплексный экипажный тренажер бронетранспортера Группы «Кронштадт»Источник: http://kronshtadt.ru/

Комплексный экипажный тренажер бронетранспортера, разработан Группой «Кронштадт» в интересах Министерства обороны РФ, является уникальной разработкой и позволит проводить тренировки всего экипажа боевой машины в едином пространстве.

Тренажер боевой машины разрабатывался Группой «Кронштадт» установленным порядком для нужд Министерства обороны РФ и призван учитывать потребности по подготовке специалистов Вооруженных Сил РФ.

Группа «Кронштадт» - лидер в разработке колесных тренажеров. Их уникальность заключается в том, что на одном техническом средстве обучения может тренироваться одновременно весь экипаж бронетранспортера, выполняя учебные различные задачи. Тренажер, как правило, заключен в прочный стеклопластиковый корпус и визуально полностью повторяет боевую машину, что позволяет отрабатывать такие важные навыки как посадка и высадка экипажа, аварийное покидание машины, перемещение членов экипажа внутри боевой машины.

Визуализация упражнения в режиме «Вождение боевых машин» на комплексном экипажном тренажере бронетранспортера Группы «Кронштадт». Макет колейного моста Источник: http://kronshtadt.ru/

Все органы управления на учебных местах командира, наводчика и водителя БТР идентичны реальным, при этом тренажеры установлены на динамической трехстепенной платформе, обеспечивающей имитацию динамических воздействий на экипаж при движении машины и максимальную реалистичность управления транспортным средством. Реализована возможность установки на штатное место водителя прибора ночного видения. Еще одной особенностью тренажеров Группы «Кронштадт» является независимое вращение башни наводчика, что, вместе с системой визуализации, системой подвижности и современной внутрикабинной связью делает занятие максимально реалистичным.

Комплексный экипажный тренажер бронетранспортера получил одобрение Межведомственной комиссии Министерства обороны РФ и был рекомендован к промышленному производству.

Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян: «Большой научно-практический опыт компании позволил нам создать действительно востребованный российской армией тренажер. Основными требованиями со стороны заказчика к тренажерам были: высокая эффективность учебного процесса, максимальная экономия средств заказчика, удобство работы как обучаемых, так и инструктора. После присвоения Литеры О1 он может быть принят на снабжение Вооруженных Сил РФ, что, мы уверены, поднимет подготовку специалистов вооруженных сил на новый уровень».