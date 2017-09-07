«Гражданские самолеты Сухого» и камбоджийская авиакомпания Bassaka Air обсудят возможность поставки самолетов SSJ100 для перевозки туристов в игорные зоны



Первый самолет SuperJet SSJ100-95LR (серийный номер 95093, бортовой номер ВВС Таиланда 60317), построенный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве VVIP-борта для Королевских ВВС Таиланда. Ульяновск, 09.11.2015

Источник: Михаил Поляков / vk.com/aerokursk Первый самолет SuperJet SSJ100-95LR (серийный номер 95093, бортовой номер ВВС Таиланда 60317), построенный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве VVIP-борта для Королевских ВВС Таиланда. Ульяновск, 09.11.2015Источник: Михаил Поляков / vk.com/aerokursk

6 сентября 2017 года на полях III Восточного экономического форума был подписан Меморандум о намерениях между АО «Гражданские самолеты Сухого» и камбоджийской авиакомпанией «Bassaka Air», входящей в Naga Corporation LImited. Эта инвестиционная холдинговая компания является одним из крупнейших операторов игорного бизнеса в Азии, а также, как держатель одной из лицензий, планирует инвестировать в игорную зону Приморье. В то же время авиакомпания «Bassaka Air» была создана для обслуживания чартерных перевозок между игорными зонами.

В присутствии руководства холдинговой компании г-на Чен Лип Конг подписи под документом поставили вице-президент АО «ГСС» Евгений Андрачников и исполнительный директор «Bassaka Air» Марк Тиболт. Стороны договорились изучить и обсудить возможности развития туристического бизнеса на Дальнем Востоке России и в примыкающих регионах Азии с использованием камбоджийской авиакомпанией самолетов SSJ100 для перевозки туристов в игорные зоны.

«Мы ведем переговоры с представителями камбоджийской авиакомпании Bassaka Air, сообщил по итогам встречи Евгений Андрачников, - Детали раскрывать преждевременно. На данном этапе для нас важно оценить объем потребного парка и конфигурации воздушных судов, а также способы их приобретения. На основе полученных данных можно будет говорить о вероятных направлениях стратегического сотрудничества и возможных объемах поставок".