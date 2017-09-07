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«Гражданские самолеты Сухого» и камбоджийская авиакомпания Bassaka Air обсудят возможность поставки самолетов SSJ100 для перевозки туристов в игорные зоны

08.09.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 231 0
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Самолет SuperJet SSJ100-95LR
Первый самолет SuperJet SSJ100-95LR (серийный номер 95093, бортовой номер ВВС Таиланда 60317), построенный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве VVIP-борта для Королевских ВВС Таиланда. Ульяновск, 09.11.2015
Источник: Михаил Поляков / vk.com/aerokursk

6 сентября 2017 года на полях III Восточного экономического форума был подписан Меморандум о намерениях между АО «Гражданские самолеты Сухого» и камбоджийской авиакомпанией «Bassaka Air», входящей в Naga Corporation LImited. Эта инвестиционная холдинговая компания является одним из крупнейших операторов игорного бизнеса в Азии, а также, как держатель одной из лицензий, планирует инвестировать в игорную зону Приморье. В то же время авиакомпания «Bassaka Air» была создана для обслуживания чартерных перевозок между игорными зонами.


В присутствии руководства холдинговой компании г-на Чен Лип Конг подписи под документом поставили вице-президент АО «ГСС» Евгений Андрачников и исполнительный директор «Bassaka Air» Марк Тиболт. Стороны договорились изучить и обсудить возможности развития туристического бизнеса на Дальнем Востоке России и в примыкающих регионах Азии с использованием камбоджийской авиакомпанией самолетов SSJ100 для перевозки туристов в игорные зоны.


«Мы ведем переговоры с представителями камбоджийской авиакомпании Bassaka Air, сообщил по итогам встречи Евгений Андрачников, - Детали раскрывать преждевременно. На данном этапе для нас важно оценить объем потребного парка и конфигурации воздушных судов, а также способы их приобретения. На основе полученных данных можно будет говорить о вероятных направлениях стратегического сотрудничества и возможных объемах поставок".
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Камбоджа
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС

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