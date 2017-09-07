Тайвань намерен увеличить оборонные расходы в 2018 году



Тайваньские солдаты позируют на открытии Международной выставки судостроительной и другой оборонной промышленности в Гаосюне, Тайвань (16 сентября 2016)

Источник: Tyrone Siu/Reuters Тайваньские солдаты позируют на открытии Международной выставки судостроительной и другой оборонной промышленности в Гаосюне, Тайвань (16 сентября 2016)Источник: Tyrone Siu/Reuters

ЦАМТО, 7 сентября. Правительство Тайваня одобрило проект бюджета на 2018 ф.г., который предусматривает увеличение расходов на оборону в ответ на рост напряженности в регионе.

По информации Jane's Defence Weekly, оборонные расходы на 2018 ф.г. одобрены в сумме 331,8 млрд. тайв. долл. (около 11 млрд. долл. США), что составляет 16,7% госрасходов страны и на 3% превышает показатель 2017 года.

Несмотря на то, что еще в начале 2008 года правительство обязалось поддерживать расходы на оборону на уровне 3% ВВП, в 2016 году оборонный бюджет снизился до 1,9% ВВП.

По заявлению Министерства обороны Тайваня, увеличение оборонного бюджета позволит в должном объеме профинансировать национальные программы НИОКР и производства вооружений, что снизит зависимость от иностранных поставщиков. В число таких программ входит поставка 66 учебно-тренировочных самолетов XT-5 "Блю Мэгпай" (Blue Magpie) и восьми дизель-электрических подводных лодок тайваньской судостроительной компанией CSBC Corporation. Министерство обороны заявило также о планах руководства страны в будущем продолжить увеличение оборонного бюджета и формировании "специального бюджета" для поддержки ключевых проектов закупки ПВН.

Тайваньские СМИ процитировали заявления представителей МО Тайваня, согласно которым, большая часть бюджета 2018 года (154 млрд. тайв. долл. – 46% оборонных расходов) будет направлена на финансирование личного состава, включая увеличение военных пенсий. Доля расходов на личный состав в структуре бюджета увеличилась в результате роста затрат, вызванных решением Тайваня перейти на контрактный принцип комплектования ВС. Около 78,8 млрд. тайв. долл. (2,6 млрд. долл. США) из бюджета будут потрачены на закупки.

По оценке экспертов Jane's, сейчас Тайвань испытывает экономические трудности, что привело к снижению роста валового внутреннего продукта и отрицательно повлияло на финансирование обороны. Аналогичная ситуация складывается в Японии. Также негативно на оборонные расходы влияет ослабление национальных валют двух стран. К примеру, с августа 2015 года японская йена ослабла по отношению к доллару США на 10%, а тайваньский доллар – на 7%.