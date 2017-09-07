Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов посетил базу подводных сил ТОФ в Вилючинске
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Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.
Источник: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
ЦАМТО, 7 сентября. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов 6 сентября посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Вилючинске.
Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш доложил Руслану Цаликову, что пункт загрузки боеприпасов для подводных лодок и кораблей всех типов, построенный на базе ТОФ в Вилючинске, прошел государственные испытания.
"Пирс №1 полностью готов. Проведены госиспытания, которые подтвердили, что боезапас можно загружать в любые подводные лодки и надводные корабли, и пирс принят в эксплуатацию", – сказал контр-адмирал Сергей Рекиш.
По его словам, теперь ведется строительство второго такого же пирса, которое планируется завершить в 2017-2018 гг.
"Очень хорошо, не снижайте темпов", – отметил Руслан Цаликов после осмотра причала, к которому сейчас пришвартована атомная многоцелевая подлодка "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей".
Загрузочный пункт представляет собой пирс и погрузочный кран ДПК-100Т, который создавался специально для сейсмоопасной зоны.
Первый заместитель министра обороны также поручил разработать комплекс мер для завершения строительства арсенала для хранения боеприпасов в поселке Южные Коряки до конца 2017 года.
Во время поездки на арсенал Руслану Цаликову доложили, что из 48 хранилищ для боеприпасов в эксплуатацию введены 12, еще 36 находятся в разной степени готовности.
"Подумайте, что вам нужно, чтобы закончить строительно-монтажные работы в этом году. Посмотрите, оцените, и мы должны поставить точку здесь", – сказал первый замглавы военного ведомства и потребовал разработать комплекс мер по увеличению темпов строительства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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07.09.2017
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