РФ и Белоруссия начали нести совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне границ Союзного государства
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Во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которую провели военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
ЦАМТО, 7 сентября. Совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне границ Союзного государства начали нести вооруженные силы России и Белоруссии.
"Вооруженные силы Российской Федерации и Республики Беларусь несут совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках единой региональной системы ПВО двух стран", – заявил начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Павел Кураченко.
Эти задачи возложены на авиационные части, части зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые вошли в перечень войск и сил, выделенных Россией и Белоруссией в состав единой региональной системы ПВО.
Взаимодействие между государствами идет через соответствующие центры управления (командные пункты).
Кроме того, готовится к согласованию перечень командных пунктов и войск, которые будут нести совместное боевое дежурство по ПВО от России и Казахстана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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07.09.2017
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