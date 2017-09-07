"Искандер-М" и "Точка-У" провели учения по управлению ракетными ударами
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Ракетный комплекс Искандер.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и тактических ракетных комплексов "Точка-У" в трех областях России провели учения по управлению ракетными ударами, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Западного военного округа.
Всего в занятиях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.
"Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" ЗВО провели тренировки по управлению ракетными ударами. Занятия прошли в Ивановской, Ленинградской, Курской областях в рамках выполнения сдачи контрольных упражнений", - говорится в сообщении.
По замыслу учений расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.
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07.09.2017
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