Путин уверен, что на Корейском полуострове дело не дойдет до большого конфликта, особенно с применением ОМУ
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Владимир Путин
Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев
Он видит возможность решения проблемы дипломатическими средствами
Владивосток. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин разделяет уверенность своего южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в том, что войны на Корейском полуострове не будет.
"Я так же, как мой коллега из Республики Корея, уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет, у всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе, и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг.
По его словам, позиции о необходимости дипломатического урегулирования придерживается и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Со своей стороны президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил: "На Корейском полуострове, а также в регионе в целом, не будет войны. Я могу с уверенностью об этом сказать".
Он отметил, что в регионе отмечается особая напряженность из-за северокорейской проблемы, а международное сообщество применяет санкции и оказывает давление на Пхеньян, чтобы мирным и дипломатическим путем разрешить ситуацию.
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07.09.2017
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