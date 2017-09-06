"Белые лебедушки" российской армии: как девушек учат на военных летчиков



Бомбардировщик Ту-160, носящий имя «Василий Сенько», на Авиабазе Энгельс

Источник: sudo-andy.dreamwidth.org Бомбардировщик Ту-160, носящий имя «Василий Сенько», на Авиабазе ЭнгельсИсточник: sudo-andy.dreamwidth.org

Российские стратегические бомбардировщики уже лет через пять могут начать пилотировать представительницы прекрасной половины человечества. В этом убедился корреспондент "МК", побывав на авиабазе Энгельс, где для абитуриенток Краснодарского высшего военного авиационного училища был проведен своеобразный урок профориентации.

Напомним, что решение о наборе девушек на летные специальности в боевую авиацию принял министр обороны Сергей Шойгу. Набор осуществляют в этом году впервые со времен Великой Отечественной войны. Причем начальник Краснодарского летного училища Виктор Ляхов подчеркнул, что его выпускникам, и девушкам в том числе, под силу любая авиация - фронтовая, истребительная, военно-транспортная, дальняя.

На базу дальней авиации (а такая авиация имеется только у двух стран в мире - у России и США) и прибыли абитуриентки, чтобы поближе познакомиться с техникой, на которой им, возможно, предстоит летать.

Моросит мелкий дождь, тяжелые облака висят над ВПП. На их фоне еще сильнее выделяется белоснежный стратегический бомбардировщик Ту-160. Под крылом "Белого лебедя" - экипировка пилота дальней авиации. Шлем, костюм и кислородная маска. Олег Пчела, командир 22-й Донбасской дивизии бомбардировочной авиации, предлагает будущим летчицам прямо сейчас примерить эту экипировку. Шлем тяжелый, в нем почти ничего не слышно. А девушки улыбаются, кто-то даже и снимать не хочет.

Пока абитуриентки занимаются примеркой, на полосе готовится к взлету гордость нашей авиации - Ту-160. Пропустить это зрелище - себе дороже. Вот "Белый лебедь" начинает свой разбег, и не верится, что такая махина сможет оторваться от земли. Но рев двигателей заполняет пространство, в какой-то момент закладывает уши, и Ту-160 плавно взмывает в небо, а барышни радостно машут ему вслед. В глазах только надежда на то, что когда-нибудь и они смогут оторваться от земли, сидя за штурвалом грозного "стратега".

Затем девушек ждут на тренажерах. Один из них точь-в-точь повторяет кабину Ту-160. Рядом целый "командный пункт" - мониторы, уйма кнопок, тумблеров и рычагов. Как нам объяснили, обычно курсант выполняет задание, а инструктор следит за этим именно на командном пункте. Если все идет гладко, то задачу усложняют: то дождь "включат", то снег, то отказ двигателей. Но сегодня абитуриентки будут летать еще и с инструктором в кабине - и, конечно, без экстрима. Им просто позволят немного "полетать" и почувствовать, что значит поднимать в воздух 100 тонн.

Когда попадаешь в кабину, первое ощущение - восторг, смешанный с некоторой растерянностью. Как не запутаться во всех этих рычагах, мониторах и тумблерах! Но все девушки уверенно садятся за штурвал. "Ничего, разберемся, научимся", - говорит одна из абитуриенток.

Вообще, у каждой девушки - своя мотивация. Кто-то пришел в небо просто по зову сердца, на кого-то повлияли книги, а кто-то вырос в атмосфере любви к небу и службе Родине. Екатерине Пчеле любовь к самолету и небу передалась на генном уровне. Это ее отец, Олег Пчела, буквально полчаса назад показывал абитуриенткам экипировку летчиков. Катя всегда хотела служить именно в военной авиации. Ей по душе и жесткий распорядок дня, и дисциплина, да и барышня она опытная: у нее уже 150 часов налета. Екатерина успела попробовать себя в гражданской авиации, но когда появилась возможность стать военной летчицей - ни секунды не сомневалась. "Я больше всего хочу в дальнюю авиацию, летать с отцом", - делится Екатерина. Получится у них такой настоящий семейный экипаж.

Олег Пчела рассказал, что его дочь еще в школе хотела стать летчицей, и после 11-го класса она выполнила свой первый полет на тренировочном самолете. Семья, конечно, поддержала ее в выборе военной карьеры. "В гражданской авиации в других странах уже по 25% женщин-пилотов, да и в других армиях женщины-пилоты есть, а уж нашим девушкам точно все будет по плечу", - уверен он.

Екатерина Крылова приехала из Твери. Ее отец - бортрадист, а все детство она с замиранием сердца наблюдала, как взлетают и садятся недалеко от них военные самолеты. "Бывает, играешь себе с подругами, а тут над тобой происходит десантирование. Мы их называли одуванчиками. Так что я с самого детства хотела летать, очень меня тянуло небо", - делится она своими воспоминаниями. Екатерине удалось полетать сегодня на тренажере с инструктором. Это - первый в ее жизни полет, и эмоции у нее - через край.

- А как же личная жизнь? Ведь служба потребует полной самоотдачи, совмещать будет очень трудно?

- Это все само придет, тогда, когда нужно, - рассуждает она. - Сейчас самое главное - поступить, ведь я очень давно этого хотела, а с возникающими трудностями обязательно справимся.

Румия Сарсенова сегодня пришла со своим отцом - Русланом. Он никак с охраной нашего мирного неба не связан, он охранял покой родины на земле - в погранвойсках. А Румия с детства хотела пойти по его стопам, но вот возможности не было. Она только окончила школу, и ее уже приняли в Академию права, но, узнав о приеме в Краснодаре, ни секунды не сомневаясь, решила поступать туда. Она спортсменка - занимается боевыми искусствами, прекрасно знает историю авиации.

- Мы очень дочкой гордимся, - говорит Руслан. - Поддерживаем ее выбор служить Родине. Теперь главное - поступить, но мы верим в то, что мечты должны сбываться.

Вообще, авиация - это прекрасная аллегория всей нашей жизни. Какой густой бы ни была облачность, как трудно бы ни было лавировать между облаками, всегда где-то наверху - солнце. "Каждый раз, когда я через облака "выныриваю" к солнцу, кажется, что попадаю в какой-то иной, особенный мир", - сказал напоследок Олег Пчела.

Екатерина Габель