Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Физики из России создали супер прочные версии титана и стали

07.09.2017 Сделано у нас 77 0
0
Понравилась новость?
 0
Детали из титана
Детали из титана
Источник: http://npctitan.ru/

Физики из Костромы существенно повысили прочность и износостойкость титановых и стальных деталей и конструкций, научившись насыщать их поверхность атомами бора, углерода и азота, говорится в статье, опубликованной в журнале Wear.

"Существует много методов повышения эксплуатационных свойств изделий, один из которых, электролитно-плазменную модификацию стальных или титановых сплавов, мы разрабатываем. Его суть заключается в скоростном диффузионном насыщении поверхностного слоя детали азотом, углеродом и бором, что приводит к повышению их твердости, износостойкости и коррозионной стойкости", — рассказывает Павел Белкин из Костромского государственного университета.

Главной проблемой всех архитектурных построек, машин и прочих рукотворных сооружений из металла и других неприродных материалов является то, что несущие конструкции и движущиеся детали постепенно разрушаются. Это вынуждает муниципальные службы или владельцев таких приборов и построек практически непрерывно чинить их, заменяя изношенные детали на их новые аналоги, или, по сути, создавать их заново. Сегодня Китай, США и многие другие промышленно развитые страны мира тратят по 3-5% от своего ВВП на борьбу с коррозией и износом.

Белкин и его коллеги создали новый способ защиты сплавов и металлических деталей от износа и коррозии, разработав методику их обработки плазмой, состоящей из азота, бора и углерода. Попадание этих элементов в приповерхностные слои металла, как отмечают ученые, заметно повышает его стойкость к агрессивным химическим веществам и увеличивает его прочность.

Подобные суперсплавы создаются относительно простым образом — фрагмент металла опускают в раствор электролита, содержащий в себе углерод, бор или азот, и особым образом пропускают через него серию электрических импульсов высокой мощности. В результате этого на границе между деталью и жидкостью возникает облачко из плазмы, которое проникает в верхние слои металла и меняет его свойства.

Сам принцип подобной обработки металлов, как рассказывает Белкин, известен давно, однако российские ученые смогли заметно улучшить его эффективность и приспособили его для работы с плазмой из этих элементов. Это позволило ученым увеличить износостойкость брусков из различных марок стали в 3-10 раз и улучшить многие другие их свойства, а также провести аналогичные операции на протезах из титана и других металлических изделиях. Как надеются ученые, их методика найдет свое применение в быту и в промышленности.
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Сделано у нас
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 01:11
  • 1
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 07.09 01:00
  • 1
Российская военная промышленность скоро скатится в бездну? (The Diplomat, Япония)
  • 07.09 00:58
  • 5
Продолжения военной операции РФ в Сирии хотят лишь 30% россиян - опрос
  • 07.09 00:54
  • 13
Глубоко модернизированный Т-80 станет танком XXI века
  • 07.09 00:15
  • 30
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 07.09 00:09
  • 20
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 06.09 23:53
  • 3
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 06.09 23:14
  • 72
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 06.09 23:07
  • 3
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
  • 06.09 23:06
  • 3
Эскизный проект авианесущего корабля создан и представлен Минобороны РФ
  • 06.09 21:49
  • 6
У "тройки" - лучшей в мире серийной БМП - возросла ракетная мощь
  • 06.09 20:17
  • 1
Американский журнал сравнил гиперзвуковое оружие РФ и США
  • 06.09 19:48
  • 7
Пикап "Вепрь NEXT"
  • 06.09 19:26
  • 3
Россия к 2020 году сможет производить авианосцы водоизмещением 110-115 тыс. т
  • 06.09 19:06
  • 27
Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева
другие обсуждаемые темы