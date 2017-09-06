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В Астрахани прошел 47-й Координационный Комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников

08.09.2017 ЦАМТО 158 0
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С-300 "Фаворит" и "Бук М3"
Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России
Источник: Sputnik

ЦАМТО, 6 сентября. В заседании Координационного Комитета приняли участие делегации от министерств обороны Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Туркменистана.

Участники заседания рассмотрели вопросы организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2018 году, а также ряд других вопросов совершенствования и развития объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.

После проведения заседания члены Координационного Комитета продолжат свою работу на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, где в период с 4 по 7 сентября проходит активная фаза совместного учения объединенной системы ПВО государств-участников СНГ "Боевое содружество-2017". Члены делегаций ознакомятся с особенностями совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны государств-участников СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах. В ходе активной фазы на полигоне "Ашулук" будут разыграны различные тактические эпизоды, в том числе отражение массированных ракетно-авиационных ударов с применением самолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной и дальней авиации, а также проведением боевых стрельб зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", "Печора-2М", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
06.09.2017
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Армения
Белоруссия
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Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Продукция
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Печора-2М
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С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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