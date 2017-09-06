Минобороны рассчитывает на закрытие дебиторской задолженности завода "Звезда" до конца года
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Атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" (заводской номер 517) проекта 971 у стенки ОАО "Дальневосточный завод "Звезда". Большой Камень, не позднее 2011 года
Источник: diletant2010 / forums.airbase.ru
Минобороны России рассчитывает, что судостроительный завод "Звезда" до конца года закроет просроченную дебиторскую задолженность, сообщает пресс-служба военного ведомства со ссылкой на замминистра обороны Юрия Борисова.
"Раньше мы постоянно решали вопросы переноса сроков заказов в интересах Военно-Морского флота, но сегодня наладилась ритмичная работа, надеемся, что к концу этого года все грехи прошлых лет, я имею ввиду погашение просроченной дебиторской задолженности, будут закрыты", — сказал Борисов.
По итогам совещания с сотрудниками завода Борисов также отметил, что никаких препятствий для своевременного исполнения гособоронзаказа нет.
Дальневосточный завод "Звезда" является единственным производственным актив для ремонта, обслуживания и модернизации подводного и надводного флота на Тихом океане. Завод специализируется на переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.
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06.09.2017
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