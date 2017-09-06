Минобороны рассчитывает на закрытие дебиторской задолженности завода "Звезда" до конца года



Атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" (заводской номер 517) проекта 971 у стенки ОАО "Дальневосточный завод "Звезда". Большой Камень, не позднее 2011 года

Источник: diletant2010 / forums.airbase.ru Атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" (заводской номер 517) проекта 971 у стенки ОАО "Дальневосточный завод "Звезда". Большой Камень, не позднее 2011 годаИсточник: diletant2010 / forums.airbase.ru

Минобороны России рассчитывает, что судостроительный завод "Звезда" до конца года закроет просроченную дебиторскую задолженность, сообщает пресс-служба военного ведомства со ссылкой на замминистра обороны Юрия Борисова.

"Раньше мы постоянно решали вопросы переноса сроков заказов в интересах Военно-Морского флота, но сегодня наладилась ритмичная работа, надеемся, что к концу этого года все грехи прошлых лет, я имею ввиду погашение просроченной дебиторской задолженности, будут закрыты", — сказал Борисов.

По итогам совещания с сотрудниками завода Борисов также отметил, что никаких препятствий для своевременного исполнения гособоронзаказа нет.

Дальневосточный завод "Звезда" является единственным производственным актив для ремонта, обслуживания и модернизации подводного и надводного флота на Тихом океане. Завод специализируется на переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.