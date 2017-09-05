Группа «Кронштадт» выиграла конкурс на выполнение ОКР в рамках стратегии е-Навигации в России
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Фрагмент интернет-портала тестовой акватории «Эрмитаж» созданного Группой «Кронштадт» в рамках ОКР «е-Море»
Источник: http://kronshtadt.ru/
По условиям выигранного конкурса компания в ближайшие три года продолжит выполнение работ по ОКР «е-Море» в рамках стратегии развития е-Навигации в России.
Группа «Кронштадт» продолжит развитие первой в России тестовой акватории (ТА) «Эрмитаж», обеспечивающей проверку и отработку навигационных, информационных систем, систем связи и комплексов судовой и береговой инфраструктуры е-Навигации в Финском заливе.
Объектами, на которые будет сделан основной упор при выполнении работ по новому контракту, станут элементы берегового и судового оборудования морского и речного сегментов тестовой акватории в границах восточной части Финского залива, реки Невы, Ладожского озера и реки Свирь.
Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян: «Мы надеемся, что технологии и решения, применяемые Группой «Кронштадт» для обеспечения безопасности судовождения, не только приблизят российскую транспортную инфраструктуру к мировым стандартам, но и включат внутренние водные пути нашей страны в европейскую сеть ВВП международного значения, повысив коммерческую привлекательность и эффективность судоходства по российским рекам».
Компания в ближайшие три года сосредоточится на повышении функциональности оборудования, как развернутого в 2016 году, так и дополнительно разворачиваемого в 2017-2019 годах, а также на развитии новых направлений: создании веб-портала ТА е-Навигации и внедрении облачных технологий, создании систем обмена данными в диапазоне очень высоких частот (СОД ОВЧ / VDES), разработке инновационного комплекса для бесконтактного гидрографического траления фарватеров, внедрении беспилотных систем для мониторинга акваторий, развитии систем удаленной передачи карт и доступа к информационным сервисам.
Справочно:
В настоящее время для обеспечения безопасности мореплавания и судоходства в Российской Федерации на морском и внутреннем водном транспорте, рыбопромысловом и маломерном флоте используется или находится в стадии опытной эксплуатации большое количество взаимосвязанных судовых и береговых систем навигации и связи, таких как: ГНСС ГЛОНАСС/GPS и их функциональные дополнения ККС, автоматические идентификационные системы (АИС), электронные картографические навигационно-информационные системы (ЭКНИС), радиолокационные станции (РЛС), системы управления движением судов, системы дистанционного мониторинга средств навигационного оборудования (СМ СНО) и другие. Однако возможности перечисленных систем навигации и связи используются не полностью. Это связано, в первую очередь, со значительными различиями в подходе при создании данных систем, обусловленных разной действующей нормативно-технической документацией.
В современных условиях эффективное решение задач по обеспечению безопасности судоходства, управлению движением судов и обслуживанию водных путей возможно только при комплексном использовании судовых и береговых средств навигации и коммуникации, применяемых совместно, разработанных по единым стандартам и правилам, а также прошедших испытания и апробацию в условиях тестовой акватории.
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05.09.2017
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