Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Группа «Кронштадт» выиграла конкурс на выполнение ОКР в рамках стратегии е-Навигации в России

05.09.2017 АО "Группа Кронштадт" 78 0
0
Понравилась новость?
 0
ТА Эрмитаж
Фрагмент интернет-портала тестовой акватории «Эрмитаж» созданного Группой «Кронштадт» в рамках ОКР «е-Море»
Источник: http://kronshtadt.ru/

По условиям выигранного конкурса компания в ближайшие три года продолжит выполнение работ по ОКР «е-Море» в рамках стратегии развития е-Навигации в России.

Группа «Кронштадт» продолжит развитие первой в России тестовой акватории (ТА) «Эрмитаж», обеспечивающей проверку и отработку навигационных, информационных систем, систем связи и комплексов судовой и береговой инфраструктуры е-Навигации в Финском заливе.

Объектами, на которые будет сделан основной упор при выполнении работ по новому контракту, станут элементы берегового и судового оборудования морского и речного сегментов тестовой акватории в границах восточной части Финского залива, реки Невы, Ладожского озера и реки Свирь.

Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян: «Мы надеемся, что технологии и решения, применяемые Группой «Кронштадт» для обеспечения безопасности судовождения, не только приблизят российскую транспортную инфраструктуру к мировым стандартам, но и включат внутренние водные пути нашей страны в европейскую сеть ВВП международного значения, повысив коммерческую привлекательность и эффективность судоходства по российским рекам».

Компания в ближайшие три года сосредоточится на повышении функциональности оборудования, как развернутого в 2016 году, так и дополнительно разворачиваемого в 2017-2019 годах, а также на развитии новых направлений: создании веб-портала ТА е-Навигации и внедрении облачных технологий, создании систем обмена данными в диапазоне очень высоких частот (СОД ОВЧ / VDES), разработке инновационного комплекса для бесконтактного гидрографического траления фарватеров, внедрении беспилотных систем для мониторинга акваторий, развитии систем удаленной передачи карт и доступа к информационным сервисам.

Справочно:

В настоящее время для обеспечения безопасности мореплавания и судоходства в Российской Федерации на морском и внутреннем водном транспорте, рыбопромысловом и маломерном флоте используется или находится в стадии опытной эксплуатации большое количество взаимосвязанных судовых и береговых систем навигации и связи, таких как: ГНСС ГЛОНАСС/GPS и их функциональные дополнения ККС, автоматические идентификационные системы (АИС), электронные картографические навигационно-информационные системы (ЭКНИС), радиолокационные станции (РЛС), системы управления движением судов, системы дистанционного мониторинга средств навигационного оборудования (СМ СНО) и другие. Однако возможности перечисленных систем навигации и связи используются не полностью. Это связано, в первую очередь, со значительными различиями в подходе при создании данных систем, обусловленных разной действующей нормативно-технической документацией.


В современных условиях эффективное решение задач по обеспечению безопасности судоходства, управлению движением судов и обслуживанию водных путей возможно только при комплексном использовании судовых и береговых средств навигации и коммуникации, применяемых совместно, разработанных по единым стандартам и правилам, а также прошедших испытания и апробацию в условиях тестовой акватории.
05.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Компании
Кронштадт
Проекты
e-Navigation
БПЛА
ГЛОНАСС
ИТ

  • Похожие новости

15.02.2017 Марат Исмагилов: «Российская Группа «Кронштадт» представила мировому профессиональному сообществу первую российскую технологию интеллектуальной тестовой акватории»

27.01.2017 Группа «Кронштадт» успешно выполнила ОКР по е-Навигации в рамках федеральной целевой программы

04.10.2016 Группа «Кронштадт» приступила к созданию тестовой акватории для отработки технологий е-Навигации

09.06.2009 "Р.Е.Т. Кронштадт" и ЗАО "Транзас" представят на МВМС-2009 новые разработки для ОПК

04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"

28.08.2017 Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке

20.07.2017 Группа «Кронштадт» представила комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами российского производства

16.06.2017 Группа «Кронштадт» о потенциале и перспективах транспортных беспилотных авиационных систем на практической конференции «Аэронет 2017»

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 13:28
  • 12
Система "Периметр" — самое безумное изобретение времен холодной войны (Helsingin Sanomat, Финляндия)
  • 05.09 13:11
  • 3
Американская армия не готова воевать с русскими в Европе (Politico, США)
  • 05.09 12:19
  • 19
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 05.09 12:16
  • 12
Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева
  • 05.09 11:59
  • 57
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 05.09 11:58
  • 10
В России создаются новые малогабаритные атомные реакторы
  • 05.09 11:50
  • 10
Российская армия обречена быть сильной
  • 05.09 11:22
  • 27
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 05.09 10:41
  • 1
К чьим берегам полетит русская "Чайка"
  • 05.09 10:39
  • 15
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 05.09 10:06
  • 27
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 05.09 09:24
  • 4
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"
  • 05.09 08:40
  • 5327
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 08:09
  • 24
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 05.09 05:31
  • 6
Вся мощь термоядерного топлива: революция в энергетике уже на пороге
другие обсуждаемые темы