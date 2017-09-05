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В Кемеровской области началось учение мотострелков и авиации ЦВО с привлечением более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники

05.09.2017 Центральный военный округ 82 0
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Учения к Кемеровской области
Тактическое учение юргинской мотострелковой бригады и армейской авиации Центрального военного округа в Кемеровской области
Источник: ЦВО

В Кемеровской области началось двустороннее тактическое учение с подразделениями юргинской мотострелковой бригады и армейской авиации Центрального военного округа.

Батальонные тактические группы совершили многокилометровые марши на Юргинский полигон и приступили к разведке местности с помощью беспилотных летательных аппаратов «Леер» и «Орлан». Они при поддержке армейской авиации и реактивной артиллерии отработают совместные действия в ходе маневренной обороны с одной стороны, наступательно-рейдовых действий – с другой.


Учение продлится три дня. В нем принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил».
05.09.2017
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