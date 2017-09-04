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США отказались предоставлять Турции новейшее вооружение, а Россия — согласилась (Lragir, Армения)

05.09.2017 ИноСМИ 356 0
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Флаги Турции и НАТО
Флаги Турции и НАТО
Источник: russia-insider.com

США ответили отказом на запрос Турции направить в страну инструкторов пилотов истребителей F-16, сообщает газета Hurriyet Daily. Турция обратилась и к другим странам. Пакистан отреагировал положительно, но США выступили против этого.

Ранее о намерении Турции купить у России системы С-400 писала немецкая газета Handelsblatt. Сообщалось также о том, что Турция долгое время вела переговоры с США о поставке систем ПВО Patriot, однако переговоры провалились, потому что США отказались сотрудничать с Анкарой по части производства систем и передачи технологий.

Турция, как отмечает издательство, уже на протяжении несколько лет ищет современные системы противовоздушной обороны, так как турецкая армия не обладает собственными системами, и просит Германию, Нидерланды, Испанию и США поставлять их. Например, в последний раз немецкая армия предоставила Турции свои системы Patriot для защиты от воздушных нападений со стороны Сирии, однако в конце 2015 года эта миссия завершилась.

Запад не желает предоставлять Турции вооружения высокой точности. Хотя на территории Турции есть ядерное оружие НАТО, как отмечают эксперты, турецких специалистов даже близко к нему не подпускают.

Турции однозначно не доверяют. Об этом может свидетельствовать и то, что в Турции до сих пор нет атомной электростанции. Она есть даже в маленькой Армении, в 30 километрах от турецкой границы. Правда, Россия заявляет о намерении построить атомную электростанцию в Турции, но этот проект еще далеко от завершения. Так или иначе, можно отметить, что Турции стремятся не поставлять опасные технологии.

Характерно, что Россия взялась передать Турции системы ПВО С-400 и может передать также и технологии. Это может означать, что Россия, в случае Турции, нарушает негласный консенсус с Западом о непредоставлении опасных технологий ненадежным странам.

На Западе говорят, что С-400, в отличие от систем Patriot, не может "отличить союзников от противника" и может, например, сбить греческий самолет. Но для России это уже не важно, главное сохранить столетний союз с Турцией и помочь ей выжить в новых условиях.

Турция безнадежно готовится к новым условиям: приняла закон, который запрещает произносить слово "геноцид" в парламенте, пытается не позволить объединиться курдам Сирии и Ирака, борется с давлением Германии и уголовными делами в США. Россия активно помогает Турции в этом. А США, оказывается, отказывается помогать Турции.


Наира Айтумян
04.09.2017
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Страны
Армения
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Греция
Ирак
Испания
Нидерланды
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Сирия
США
Турция
Продукция
F-16
Patriot
С-400 Триумф
Проекты
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