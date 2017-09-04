Экипаж новейшего фрегата "Адмирал Макаров" в ходе госиспытаний выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море



Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"

Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

ЦАМТО, 4 сентября. Экипаж новейшего фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров" в ходе проведения государственных испытаний (ГИ) в морских полигонах Балтийского флота успешно выполнил зенитно-ракетные стрельбы.

Огонь велся из многоканального зенитного ракетного комплекса корабельного базирования с вертикальным стартом "Штиль" по мишеням, имитирующим крылатые ракеты условного противника.

По словам представителей промышленности и экипажа, все поставленные задачи были успешно выполнены.

Запуск мишеней обеспечили малые ракетные корабли Балтийской военно-морской базы "Гейзер" и "Ливень". Выйдя на боевой курс, экипажи МРК поочередно произвели пуск ракет-мишеней, имитирующих противокорабельные крылатые ракеты условного противника.

Безопасность во время выполнения боевых упражнений обеспечивали 10 надводных кораблей и судов Балтийского флота.

Корабли и морская авиация Балтийского флота в плановом порядке продолжают обеспечивать проведение государственных испытаний фрегата "Адмирал Макаров". Для этого задействовано тринадцать кораблей и судов обеспечения, а также самолеты Су-24, Су-27 и корабельные вертолеты Ка-27.

После завершения государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота и ревизии корабля на нем будет поднят Военно-морской флаг России.

Справочно:

Фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Передача корабля в состав ВМФ России запланирована в текущем году.

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тыс. т, длину – 125 м, скорость – до 30 узлов, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).