Экипаж новейшего фрегата "Адмирал Макаров" в ходе госиспытаний выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море
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Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"
Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
ЦАМТО, 4 сентября. Экипаж новейшего фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров" в ходе проведения государственных испытаний (ГИ) в морских полигонах Балтийского флота успешно выполнил зенитно-ракетные стрельбы.
Огонь велся из многоканального зенитного ракетного комплекса корабельного базирования с вертикальным стартом "Штиль" по мишеням, имитирующим крылатые ракеты условного противника.
По словам представителей промышленности и экипажа, все поставленные задачи были успешно выполнены.
Запуск мишеней обеспечили малые ракетные корабли Балтийской военно-морской базы "Гейзер" и "Ливень". Выйдя на боевой курс, экипажи МРК поочередно произвели пуск ракет-мишеней, имитирующих противокорабельные крылатые ракеты условного противника.
Безопасность во время выполнения боевых упражнений обеспечивали 10 надводных кораблей и судов Балтийского флота.
Корабли и морская авиация Балтийского флота в плановом порядке продолжают обеспечивать проведение государственных испытаний фрегата "Адмирал Макаров". Для этого задействовано тринадцать кораблей и судов обеспечения, а также самолеты Су-24, Су-27 и корабельные вертолеты Ка-27.
После завершения государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота и ревизии корабля на нем будет поднят Военно-морской флаг России.
Справочно:
Фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Передача корабля в состав ВМФ России запланирована в текущем году.
Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.
Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тыс. т, длину – 125 м, скорость – до 30 узлов, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).
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04.09.2017
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