

Самый малогабаритный ядерный боеприпас — артиллерийский 152-миллиметровый снаряд. Музей РФЯЦ–ВНИИТФ г. Снежинск. Самый малогабаритный ядерный боеприпас — артиллерийский 152-миллиметровый снаряд. Музей РФЯЦ–ВНИИТФ г. Снежинск.

ЦАМТО, 4 сентября. В Вооруженных Силах России отмечается 70-летний юбилей специалистов по ядерному обеспечению. Создание 12 Главного управления Министерства обороны стало закономерным шагом на пути реализации военной ядерно-технической политики государства и специального обеспечения ВС РФ.

Обеспечение безопасности эксплуатации ядерных боеприпасов – приоритетное направление деятельности управления. К решению этой задачи были привлечены научно-исследовательские организации и полигоны Главного управления.

Военнослужащие управления внесли большой вклад в реализацию советского атомного проекта, создание и совершенствование ядерного арсенала страны, поддержание сил ядерного сдерживания на уровне современных требований.

За годы, прошедшие после первого ядерного испытания, специалисты по ядерному обеспечению эксплуатировали десятки тысяч ядерных боеприпасов, выполняли миллионы разнообразных технологических операций с ними, и все это – при безусловном соблюдении принципов безопасного обращения с дорогостоящей техникой.

Это является ярким показателем надежности и безопасности арсенала ядерного оружия, эффективности системы его эксплуатации, убедительного подтверждения высокого уровня профессионализма и ответственности специалистов 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

В августе 1947 г. на Министерство Вооруженных Сил СССР были возложены организация и строительство атомного полигона, проведение на нем испытаний ядерного оружия, изучение его поражающих факторов.

Для практической реализации этих задач 4 сентября того же года был создан Специальный отдел Генерального штаба ВС СССР – первое структурное подразделение в военном ведомстве, занимавшееся проблемами ядерного оружия. Он стал предшественником 12 ГУМО РФ.

Фактом признания заслуг специалистов по ядерному обеспечению в укреплении обороноспособности нашего государства явилось учреждение в 2006 г. Указом Президента Российской Федерации профессионального праздника – Дня специалиста по ядерному обеспечению, который ежегодно отмечается 4 сентября, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.