МИД допустил военный ответ на развертывание американской ПРО в Южной Корее
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Американский комплекс ПРО THAAD в Южной Корее
Источник: © AFP 2017 / Yonhap/Stringer
СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен - РИА Новости. Наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном ответе Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент, наверное, встанет вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов. Я не хочу ничего предвосхищать. Но нельзя в отрыве те или иные вещи воспринимать от контекста", - сказал Рябков журналистам, комментируя вопрос о развертывании THAAD в Южной Корее.
Он подчеркнул, что Москва не скрывала негативного отношения к этим планам, реализация которых сейчас ускорилась.
"Системы заатмосферного перехвата головных частей на нисходящем участке траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, они легко встраиваются в системы ПРО большей дальности, большей мощности, если хотите. И все это становится элементами интегрированной американской системы ПРО", - добавил дипломат.
В июле США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать северокорейские баллистические ракеты. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России, поскольку ставит под угрозу стратегический баланс в регионе. Япония, наоборот, одобрила эти планы, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности.
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04.09.2017
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