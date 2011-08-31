Минобороны РФ подало иск к "Сухому" более чем на 5 млрд рублей
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Сотрудники ПАО "Компания "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50
Источник: Евгений Самарин / РИА Новости
Минобороны РФ в судебном порядке требует с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" более 5,3 млрд рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.
Согласно данным сайта суда, заявление от военного ведомства поступило 29 августа, сумма исковых требований - около 5,37 млрд. рублей. Другие детали иска не уточняются.
Компания "Сухой" в интересах Минобороны РФ работает над истребителем пятого поколения, производит истребители Су-34,Су-35 и ряд других самолетов.
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31.08.2017
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