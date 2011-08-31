В тендере Минобороны Индии по закупке однодвигательных истребителей примут участие F-16 Блок.70 и "Грипен-E"



Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70

Источник: Lockheed Martin Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 31 августа. Министерство обороны Индии в рамках предстоящего тендера по закупке однодвигательных истребителей, который будет производиться одной из индийских частных компаний, в сентябре опубликует запрос об информации (RFI).

По данным издания Defense News, которое ссылается на высокопоставленного представителя Министерства обороны Индии, запросы будут направлены Lockheed Martin с самолетом F-16 Блок.70 и Saab с JAS-39 "Грипен-E".

Двум компаниям будет предложено представить данные о технических характеристиках своих истребителей, предложения о передаче технологий индийской стороне, предложения о создании системы поддержки парка данных самолетов в Индии. На ответ компаниям будет выделено 3 месяца, окончательный выбор победителя планируется сделать в начале 2018 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, в ходе авиасалона "Аэро Индия 2017" исполнявший на тот момент обязанности министра обороны Индии Манохар Паррикар рассказал о некоторых деталях проекта закупки 200 новых однодвигательных истребителей, которые будут собраны в стране в рамках инициативы "Сделано в Индии".

По его словам, в проекте лидируют две компании – американская Lockheed Martin с F-16 Блок.70 (F-16V "Вайпер") и шведская Saab с JAS-39E/F "Грипен".

В начале этого года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил о готовности России предложить Индии новый истребитель МиГ-35, однако, по всей видимости, российское предложение так и не было рассмотрено.

По словам М.Паррикара, производство выбранного в рамках тендера самолета будет осуществляться на предприятии в Индии, специально построенном под этот проект.

Иностранный партнер будет определен по таким критериям, как пакет передачи технологий и финансовые параметры предложения. После выбора типа самолета Индия в течение определенного периода времени выберет индийские частные компании в качестве субподрядчиков, что на текущий момент и происходит. В частности, Lockheed Martin 19 июня в ходе авиасалона в Ле-Бурже объявила о подписании соглашения с индийской Tata Advanced Systems Limited (TASL) о производстве истребителя F-16 Блок.70 "Фалкон" в Индии.