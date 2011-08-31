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Франция увеличит оборонные расходы в 2018 году

01.09.2017 ЦАМТО 63 0
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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии
Источник: www.strategic-culture.org

ЦАМТО, 31 августа. Оборонные расходы Франции в 2018 году возрастут на 1,8 млрд. евро (2,2 млрд. долл.) и составят 34,2 млрд. евро (41,8 млрд. долл. по текущему курсу), сообщило 28 августа Министерство обороны Франции.

Как отмечает Jane's Defence Weekly со ссылкой на французское военное ведомство, рост оборонных расходов на 5% по сравнению с 2017 годом осуществляется в рамках плана их постепенного увеличения к 2025 году до уровня 2% валового внутреннего продукта в соответствии с рекомендациями НАТО.

В министерстве отметили, что увеличение расходов на 5% позволит профинансировать "Закон о военных программах на 2014-2019 гг." (Loi de programmation militaire – LPM), усилить принятые в 2016 году меры безопасности для противодействия терроризму и повысить защиту своих сил. В бюджете на 2018 год планируется увеличить финансирование расходов на развертывание и содержание контингентов ВС Франции за рубежом до 650 млн. евро (с 450 млн. евро в 2017 году), а также выделить 200 млн. евро на защиту войск и объектов инфраструктуры.

Повышение расходов на оборону соответствует положениям "Закона о военных программах на 2019-2025 гг.", который будет основан на стратегическом оборонном обзоре, результаты которого будут представлены 1 октября.

Министерство обороны Франции рассчитывает, что ежегодные расходы на оборону достигнут 50 млрд. евро к 2025 году.
31.08.2017
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Страны
Франция
Проекты
NATO

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