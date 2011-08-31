В учебный центр ВВО в Забайкалье поступили модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С"
|
|
152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
Источник: rasfokus.ru
ЦАМТО, 31 августа. В окружной учебный центр Восточного военного округа (ВВО), дислоцированный в Забайкальском крае, поступило несколько модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С".
В ближайшее время новая боевая техника будет применяться для подготовки младших артиллерийских специалистов.
Модернизированная гаубица оснащена новой автоматизированной системой управления огнем и навигации, максимальная скорострельность стрельбы повышена до 10 выстр./мин., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
|
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
28.08.2017 "Восстание машин": что показали зрителям "Армии-2017" в Алабине
25.08.2017 Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
22.08.2017 Боевые возможности современного артиллерийского и ракетного вооружения продемонстрируют на форуме "Армия-2017"
22.08.2017 Артиллеристы ЗВО впервые применят новейшую модификацию САУ "Мста-С" на стрельбах под Нижним Новгородом
03.08.2017 В КВЦ "Патриот" прибыла партия техники для экспозиции на форуме "Армия-2017"
02.08.2017 Расчеты "Искандера" уничтожили пункт условного противника в Забайкалье