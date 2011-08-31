В учебный центр ВВО в Забайкалье поступили модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С"



152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»

Источник: rasfokus.ru 152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»Источник: rasfokus.ru

ЦАМТО, 31 августа. В окружной учебный центр Восточного военного округа (ВВО), дислоцированный в Забайкальском крае, поступило несколько модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С".

В ближайшее время новая боевая техника будет применяться для подготовки младших артиллерийских специалистов.

Модернизированная гаубица оснащена новой автоматизированной системой управления огнем и навигации, максимальная скорострельность стрельбы повышена до 10 выстр./мин., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.