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В инженерные подразделения и подразделения РХБ защиты РВСН второй год подряд поступает рекордное количество техники

01.09.2017 ЦАМТО 102 0
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АРС-14КМ
Авторазливочная станция АРС-14КМ
Источник: www.arms-expo.ru

ЦАМТО, 31 августа. В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжается поставка перспективных средств радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Они предназначены для ведения РХБ разведки и аэрозольной маскировки полевых позиций.

Кроме того, поставляется инженерное вооружение для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования.

Второй год подряд поступление данной техники становится рекордным.

В текущем году в перевооружаемые соединения поступили в общей сложности 6 машин РХМ-6 и АРС-14КМ, до конца года спланированы дополнительные поставки данных образцов военной техники.

РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80 предназначена для ведения РХБ разведки и обеспечивает передачу данных разведки в автоматизированную систему управления войсками.

Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с ее отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте приема информации, контролировать выполнение задач подчиненными расчетами и оперативно их уточнять в зависимости от складывающейся обстановки, а также контролировать химическую обстановку в районе расположения войск и своевременно их оповещать о применении химического оружия.

АРС-14КМ – авторазливочная станция нового поколения, самая современная по тактико-техническим характеристикам. Предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

Из инженерной техники в РВСН поступают машины дистанционного разминирования (МДР) "Листва" и машины инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

В текущем году в перевооружаемые соединения РВСН поступят 11 машин инженерного обеспечения и маскировки, а также дистанционного разминирования. Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения сохранятся на том же уровне, что и в 2016 г.

В 2016 г. РВСН получили рекордное количество инженерной техники в истории современной России. В четыре соединения, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс", поступили 12 МИОМ и МДР.

Кроме того, спланирована поставка более 70 ед. инженерной техники и 25 тонн инженерного имущества.

К числу поставляемой инженерной техники относятся такие образцы как путепрокладчики на колесном тягаче, универсальные минные заградители, экскаваторы, автомобильные краны и различные электротехнические средства.

Кроме того, завершены государственные испытания новейшей колесной дорожной машины (КДМ), специально разрабатываемой для РВСН на смену путепрокладчикам БАТ-М и ПКТ-2.

МДР создавалась для повышения живучести и защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования участков маршрутов движения колонн техники на дистанционных управляемых минных полях, радиоуправляемых мин и фугасов.

В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР "Листва" по уничтожению (обезвреживанию) минно-взрывных устройств (спецсборок инженерных боеприпасов), и первые две машины уже поставлены в Новосибирское и Тейковское ракетные соединения.

Внедрение МИОМ обеспечивает выполнение таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (уширение). С помощью данной техники производится инженерная разведка минно-взрывных заграждений и разминирование местности, расчистка дорог на полевой позиции и их планировка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
31.08.2017
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
РС-24 Ярс
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Проекты
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Химоружие

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