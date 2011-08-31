Корабль "Пытливый" провел учения в Черном море
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Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый"
Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сторожевой корабль "Пытливый" выполнил в Черном море ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
"Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" в ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) выполнил ряд боевых упражнений в полигонах ЧФ. Корабль под командованием капитана второго ранга Ивана Фадеева поразил зенитно-ракетным комплексом "Оса" воздушную мишень, сброшенную с противолодочного самолета-амфибии Бе-12, и произвел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели", - сказал он.
Сообщается, что артиллеристы корабля в четверг на учениях по противоминной обороне также уничтожили плавающую мину. Отмечается, что на сторожевом корабле "Пытливый" запланированы учения по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических гранатометаний, а также по борьбе за живучесть корабля.
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31.08.2017
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