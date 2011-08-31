Минобороны РФ получило после модернизации самолет Ту-160



Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год

Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости» Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 годИсточник: Алексей Федосеев/РИА «Новости»

Также компания "Туполев" передала военному ведомству два очередных модернизированных самолета Ту-95МС и бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ получило еще один стратегический ракетоносец Ту-160 после ремонта и модернизации, сообщает пресс-служба компании "Туполев" (входит в ОАК).

"Компания "Туполев" 28 августа передала Министерству обороны РФ самолет Ту-160. На стратегическом ракетоносце выполнен капитальный ремонт с модернизацией первой очереди", - сообщили в компании.

Также компания "Туполев" передала Минобороны РФ два очередных модернизированных самолета Ту-95МС.

"На турбовинтовых стратегических ракетоносцах выполнены работы по модернизации первой очереди. В начале июля в эксплуатирующую организацию передан бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, прошедший на предприятии ремонт с модернизацией. Модернизированные Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 в полном объеме прошли необходимые наземные и летные испытания", - отметили на предприятии.

На авиационных комплексах, переданных на модернизацию в "Туполев", были проведены необходимые работы, успешно пройдены все предъявительские и приемо-сдаточные полеты, самолеты направлены в места своего основного базирования.

Ту-160 и Ту-95МС

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Ранее главком ВКС заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух уже в конце 2018 года.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками. Согласно данным из открытых источников, на вооружении ВКС РФ сейчас стоят 16 самолетов этого типа, построенных в советское время, примерно половина из них уже прошла ремонт и модернизацию.

Как сообщали ранее в ОАК, российская промышленность в 2015-2016 годах модернизирует более десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сейчас ВКС России располагают несколькими десятками Ту-95МС, основным вооружением которых являются стратегические крылатые ракеты Х-55.