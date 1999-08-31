Замминистра обороны: военно-технический форум "Армия" открыт для всех стран мира



Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской областиИсточник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Александр Фомин напомнил, что в работе форума в этом году приняли участие делегации 65 государств

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия", который ежегодно проводится в подмосковном парке "Патриот", во всех военных округах и на Северном флоте, открыт для всех стран мира, заявил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Форум снискал популярность достаточно высокую по причине своей масштабности и пространственности, по причине необычайно высокой концентрации на его площадках экспонатов, которые были представлены вниманию наших потенциальных заказчиков. По информативности, зрелищности, презентабельности, по функционалу форум уникален. Это нельзя не признать еще и потому, что он представляет собой объединение нескольких площадок", - подчеркнул замминистра на пресс-конференции по итогам форума "Армия-2017", который прошел с 22 по 27 августа.

Он напомнил, что в работе форума приняли участие делегации 65 государств, 35 из них были представлены на самом высшем уровне - министрами обороны, заместителями министров обороны, начальниками Генштабов.

"Россия открыта и форум открыт. Мы приглашаем всех для участия в виде переговоров, консультаций, показов. Мы открыты абсолютно для всех, для всего мира. Для демонстрации своих вооружений и техники", - заключил Фомин.

Заместитель министра обороны считает, что с каждым годом все больше стран Евросоюза будет принимать участие в Международном военно-техническом форуме "Армия", который проводится в России.

"Действительно, не все западные наши партнеры, а точнее большая их часть, не были представлены. При этом я хотел бы сказать, что приглашения были направлены всем, в том числе всем западным партнерам", - сказал Фомин

Он напомнил, что в этом году на форуме были представлены 76 компаний из 14 стран.

"Мы говорим о том, что форум идет третий год, мы полагаем, что у него в этом смысле потенциал есть. Что касается западных государств, причина, наверное, понятна и навязана, скажем так, соответствующими санкциями. Но мы по-прежнему открыты, готовы и ждем. И я уверен в том, что с каждым форумом участие наших уважаемых, действительно желанных всех западных партнеров, оно состоится", - сказал замминистра обороны.