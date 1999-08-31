Российские связисты прибыли в Белоруссию на учения "Запад-2017"



Российский военнослужащий выходит на связь. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Российский военнослужащий выходит на связь. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Военнослужащие центрального узла связи Генерального штаба вооруженных сил России прибыли в Белоруссию для участия в белорусско-российских военных учениях "Запад-2017", сообщила в среду "Белорусская военная газета".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих.

"Для участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад2017" вчера в нашу страну прибыли военнослужащие центрального узла связи Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что связистам из России предстоит взаимодействовать в ходе учений "Запад2017" с белорусскими коллегами из 86й бригады связи.