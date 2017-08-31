Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
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Подвеска УР AGM-114 Hellfire
Источник: military.com
ЦАМТО, 30 августа. По информации Министерства обороны США, командование по заключению контрактов СВ США подписало с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракт на поставку различных моделей противотанковых управляемых ракет "Хеллфайр-2".
Соглашение стоимостью 547,934 млн. долл. предусматривает производство 7358 ракет "Хеллфайр-2" класса "воздух-земля". Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида). Полностью поставки должны быть завершены до 30 сентября 2020 года.
В целом, 15 вариантов ракеты были разработаны и поставлены заказчикам с начала 1970-х гг. Основным покупателем ПТУР "Хеллфайр" являются ВС США, однако ПТУР также поставлялись ВС Австралии, Египта, Франции, Греции, Ирака, Израиля, Японии, Ливана, Республики Корея, Кувейта, Нидерландов, Катара, Саудовской Аравии, Испании, Сингапура, Тайваня, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и других стран.
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30.08.2017
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Сергей-82
10229
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№1
31.08.2017 06:53
Цитата, q
Соглашение стоимостью 547,934 млн. долл. предусматривает производство 7358 ракет "Хеллфайр-2" класса "воздух-земля". Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида). Полностью поставки должны быть завершены до 30 сентября 2020 года.За 3 года получается,не давно была инфа по которой можно судить что ПТУР Атака произвели в 2015 году 2700 ед(допустим 1-3 на экспорт,то 1800 себе)и контракт по Вихрь когда решили проблемы закрыли за год,а там около 2300 ПТУР,то есть мы получаем порядка 4000 ПТУР в год.
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