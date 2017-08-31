Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"



Подвеска УР AGM-114 Hellfire

Источник: military.com Подвеска УР AGM-114 HellfireИсточник: military.com

ЦАМТО, 30 августа. По информации Министерства обороны США, командование по заключению контрактов СВ США подписало с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракт на поставку различных моделей противотанковых управляемых ракет "Хеллфайр-2".

Соглашение стоимостью 547,934 млн. долл. предусматривает производство 7358 ракет "Хеллфайр-2" класса "воздух-земля". Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида). Полностью поставки должны быть завершены до 30 сентября 2020 года.

В целом, 15 вариантов ракеты были разработаны и поставлены заказчикам с начала 1970-х гг. Основным покупателем ПТУР "Хеллфайр" являются ВС США, однако ПТУР также поставлялись ВС Австралии, Египта, Франции, Греции, Ирака, Израиля, Японии, Ливана, Республики Корея, Кувейта, Нидерландов, Катара, Саудовской Аравии, Испании, Сингапура, Тайваня, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и других стран.