Судно Севфлота "Сенеж" вышло в арктическую экспедицию за артефактами
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Гидрографическое судно "Сенеж"
Источник: sdelanounas.ru
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Гидрографическое судно "Сенеж" вышло в Баренцево море и взяло курс на северо-восток, гидрографы проведут очередную серию научно-практических исследований Арктики, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
"В течение нескольких недель, пока позволяет северная погода и ледовая обстановка, исследователям предстоит выполнить большой комплекс мероприятий по изучению малообследованных районов. Гидрографы соберут новые сведения, необходимые для корректуры морских карт, руководств и пособий для плавания, проведут обследование и осмотр геодезических пунктов", - сказал Серга.
Он добавил, что предполагается проведение мероприятий в рамках военно-исторической работы, в том числе поиск следов и артефактов, оставшихся от первых экспедиций в Арктику. Кроме того, североморцы продолжат изучение побережья архипелага Новая Земля, где в прошлые два года были сделаны новые географические открытия, связанные с изменением береговой линии после схода ледников.
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30.08.2017
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