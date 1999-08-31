Нижегородской завод "Сокол" будет участвовать в кооперации по производству истребителей МиГ-35
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Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 30 августа. Производство новейшего истребителя МиГ-35 планируется начать в течение полугода-года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Как напоминает агентство, презентация МиГ-35 состоялась в январе 2017 года в подмосковных Луховицах. Сейчас истребитель проходит этап государственных испытаний.
"Я думаю, еще где-то полгода-год", – сказал В.Шанцев, отвечая на вопрос, когда может начаться производство нового самолета.
Он также отметил, что власти беспокоила загрузка завода "Сокол", однако сейчас предприятие участвует в ряде проектов.
"Завод будет делать модернизацию Су-31, это хорошая программа. Второе – "Сокол" будет делать примерно 40% комплектации нового регионального лайнера Ил-114, и перспектива у него – новый МиГ-35", – сказал В.Шанцев.
Пресс-секретарь корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко уточнила "РИА Новости", что окончательная сборка истребителей МиГ-35 будет проходить на заводе в Луховицах.
"Нижегородский авиазавод "Сокол", безусловно, будет участвовать в кооперации истребителя МиГ-35, однако окончательная сборка будет проходить на заводе в Луховицах", – сказала она.
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30.08.2017
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