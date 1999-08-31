Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Нижегородской завод "Сокол" будет участвовать в кооперации по производству истребителей МиГ-35

31.08.2017 ЦАМТО 218 0
0
Понравилась новость?
 +1
МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 30 августа. Производство новейшего истребителя МиГ-35 планируется начать в течение полугода-года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Как напоминает агентство, презентация МиГ-35 состоялась в январе 2017 года в подмосковных Луховицах. Сейчас истребитель проходит этап государственных испытаний.

"Я думаю, еще где-то полгода-год", – сказал В.Шанцев, отвечая на вопрос, когда может начаться производство нового самолета.

Он также отметил, что власти беспокоила загрузка завода "Сокол", однако сейчас предприятие участвует в ряде проектов.

"Завод будет делать модернизацию Су-31, это хорошая программа. Второе – "Сокол" будет делать примерно 40% комплектации нового регионального лайнера Ил-114, и перспектива у него – новый МиГ-35", – сказал В.Шанцев.

Пресс-секретарь корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко уточнила "РИА Новости", что окончательная сборка истребителей МиГ-35 будет проходить на заводе в Луховицах.

"Нижегородский авиазавод "Сокол", безусловно, будет участвовать в кооперации истребителя МиГ-35, однако окончательная сборка будет проходить на заводе в Луховицах", – сказала она.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-114
МиГ-35
Су-31
Компании
МиГ РСК
НАЗ Сокол

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы