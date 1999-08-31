Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин провел встречу со своим иранским коллегой
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Александр Фомин
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 30 августа. В Москве 29 августа состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Фомина с заместителем министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Насроллахом Калантари.
На встрече были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также затронуты вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке.
Стороны признали, что встреча является очень своевременной, и согласились, что активизация контактов между военными ведомствами имеет особое значение, а состоявшиеся переговоры послужат стимулом для дальнейшего российско-иранского взаимодействия по широкому кругу вопросов.
Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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30.08.2017
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