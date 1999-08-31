Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин провел встречу со своим иранским коллегой



Александр Фомин

Источник: МО РФ Александр ФоминИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 30 августа. В Москве 29 августа состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Фомина с заместителем министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Насроллахом Калантари.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также затронуты вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке.

Стороны признали, что встреча является очень своевременной, и согласились, что активизация контактов между военными ведомствами имеет особое значение, а состоявшиеся переговоры послужат стимулом для дальнейшего российско-иранского взаимодействия по широкому кругу вопросов.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.