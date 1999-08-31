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Юрий Борисов: Минобороны заинтересовано в долгосрочном и конструктивном диалоге со всеми ведущими вузами России

31.08.2017 ЦАМТО 214 0
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РФ Юрий Борисов
РФ Юрий Борисов
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 30 августа. В Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) "МИФИ" замминистра обороны РФ, исполняющий обязанности заведующего кафедрой "Электроники" НИЯУ "МИФИ" Юрий Борисов принял участие в собрании профессорско-преподавательского состава университета.

В мероприятии, посвященном началу учебного года, также приняли участие начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-майор Игорь Колесников, заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Вячеслав Першуков и другие почетные гости.

Выступая на мероприятии, Юрий Борисов передал поздравления от имени руководства военного ведомства и отметил, что "Минобороны заинтересовано в долгосрочном и конструктивном диалоге со всеми ведущими вузами России, в первую очередь с "МИФИ".

"Я считаю огромным достижением, что за последнее время удалось кардинально изменить отношение к стране, к безопасности и к ее Вооруженным Силам. Это результат нашей совместной работы", – продолжил Юрий Борисов.

Он отметил, что характер современных войн совершенно изменился. На смену традиционным видам вооружений приходят высокотехнологичные наукоемкие системы, требующие как от разработчиков, так и от офицеров, эксплуатирующих эти образцы, глубоких, фундаментальных научных знаний.

"Над созданием этой техники работают ведущие ученые, главные конструкторы – элита нашей страны. А вы готовите эту элиту", – сказал замминистра обороны.

Юрий Борисов также обратил внимание, что будущее нашей страны зависти от того, насколько молодые люди получат элементы нравственного и патриотического воспитания.

"Сегодня востребованы грамотные и инициативные военнослужащие. Мы создали научные и научно-технические роты, где ребята могут реализовать свой научный потенциал. Практика научных рот абсолютно оправдала себя", – подчеркнул он.

Замглавы военного ведомства обратил внимание, что последний форум "Армия-2017" был представлен достаточно большим стендом работ научных рот.

"За последние три года десятки изобретений, патентов и публикаций, которые, в том числе и ваши выпускники в качестве военнослужащих научных рот, уже реализовали на практике. И мы эту практику продолжим расширять", — подчеркнул Юрий Борисов.

"В преддверии нового учебного года, хочу пожелать вам успехов в воспитании нашего "будущего", чтобы из стен вашего замечательного вуза выходили достойные, грамотные, мотивированные россияне. Чтобы все свои знания и умения реализовывали на практике во имя процветания нашей страны", –цитирует Юрий Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
30.08.2017
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