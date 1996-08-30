Торпеды и ракеты одели в пусковые «коконы»



Подводная лодка проекта Ясень-М

Источник: © Фото : СЕВМАШ Подводная лодка проекта Ясень-МИсточник: © Фото : СЕВМАШ

Российские подводники смогут размещать морские вооружения за бортом субмарин

Военно-морской флот России получит специальные боевые «коконы» для размещения торпед и ракет. Они устанавливаются в межкорпусном пространстве или загружаются в торпедный аппарат подводной лодки. Это позволяет, не меняя конструкции корабля и систем боевого управления, существенно расширить количество типов используемых боеприпасов. При этом изделие обеспечивает их безопасное хранение, а при необходимости и немедленное боевое применение. Первыми носителями «коконов» стали самые современные российские ударные субмарины 885 проекта типа «Ясень».

«Коконы» — унифицированные транспортно-пусковые контейнеры (ТПК). Созданы Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». По своей конструкции все субмарины имеют двухкорпусную конструкцию, состоящую из внутреннего «прочного» и внешнего «легкого» корпусов. В первом размещают оборудование и механизмы, отвечающие за движение, управление кораблем, а также пусковые устройства ракет и торпед. Второй, внешний, отвечает за гидродинамические характеристики корабля. Между корпусами находятся балластные цистерны.

Как рассказал «Известиям» ведущий специалист по торпедному вооружению АО «СПМБМ «Малахит» Александр Конюхов, в настоящее время ТПК прошел испытания и уже используется на перспективных кораблях российского Военно-морского флота.

— Контейнер унифицирован под торпедные аппараты калибра 533-мм, — рассказал Александр Конюхов. — А благодаря простоте и легкости, помимо больших АПЛ, его можно размещать и на малых подводных лодках.

ТПК «Малахит» выполнен как самостоятельное пусковое устройство. Торпеды или ракеты хранятся в нем в «сухом» состоянии. Боевое снаряжение и проверка «кокона» происходит на берегу. Поэтому он не требует какого-либо дополнительного обслуживания на корабле. Управление пуском осуществляется со штатного оборудования — дистанционно.

Новый ТПК обеспечивает применение торпед, ракет и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 м на глубине до 400 м. Внешне он выглядит как обычная труба длиной 4,7 м, в головной части которой находится запирающее устройство. На корпусе есть несколько стандартных технических разъемов для подключения корабельного оборудования управления пуском ракетно-торпедного вооружения. Запуск изделий осуществляет импульсный газогенератор. Это обеспечивает мгновенное применение оружия при нажатии кнопки «пуск» на пульте управления оружием.

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что подводные лодки проекта 885 типа «Ясень» имеют уникальную для российского флота конструкцию. В отличие от других субмарин торпедные аппараты на них стоят не в передней полусфере корабля, а за рубкой, между прочным и легким корпусами.

— Ударные атомные подводные лодки 885 проекта типа «Ясень» — одни из самых секретных в российском флоте, — рассказал эксперт. — В отличие от новейших стратегических подводных ракетоносцев 4-го поколения 955 проекта типа «Борей», у которых впервые примененная техническая начинка составляет не более 40%, у лодок 885 проекта все системы, узлы и механизмы совершенно новые, никогда и нигде прежде не использовавшиеся. Это высокотехнологичное оборудование, не имеющее аналогов в советском и российском военном кораблестроении.

АПЛ 885 проекта несут боезапас из 30 самонаводящихся и телеуправляемых торпед, а также морских мин. Часть из них размещена во внешних транспортно-пусковых контейнерах. По некоторым данным, один корабль 955 проекта обходится Минобороны в 23 млрд. «Ясень» — в сумму, превышающую 40 млрд рублей.

Дмитрий Литовкин