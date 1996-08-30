Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ФПИ выберет команду программистов для создания малого беспилотника, умеющего летать в полностью автономном режиме

30.08.2017 Интерфакс-АВН 204 0
0
Понравилась новость?
 0
ФПИ
Фонд перспективных исследований
Источник: Defense Network

Компактная машина должна будет уметь ориентироваться в пространстве и без сигналов со спутников, ее можно будет применять при ликвидации ЧС

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Фонд перспективных исследований (ФПИ) объявил открытый конкурс на лучшее решение в области программного обеспечения для автономного управления мультироторными беспилотными летательными аппаратами, сообщили "Интерфаксу" в Фонде.

Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого этапа, в рамках которого предусмотрено соревнование участников на симуляторе, будут отобраны 10 команд, которым для участия в следующем этапе во временное пользование планируется предоставить "летающие лаборатории", созданные в рамках одного из проектов Фонда.

Они представляют собой комплекс средств, включающий в себя не только мультироторную платформу, оснащенную самыми современными датчиками и бортовым вычислителем, но и комплект необходимого программного обеспечения, обеспечивающий возможность тестирования и отладки созданного программного обеспечения (ПО) в режимах программного и программно-аппаратного моделирования.

"Участникам второго этапа конкурса предстоит разработать программное обеспечение, которое позволит летательным аппаратам ориентироваться в пространстве и планировать маршрут полета в полностью автономном режиме, в том числе в условиях отсутствия сигналов спутниковой навигационной системы", - отметили в ФПИ.

Как заявил агентству руководитель проекта ФПИ Александр Кондратьев, в настоящее время в России существует большое количество сильных команд, специализирующихся в области разработки программного обеспечения и у которых, по разным причинам, отсутствует доступ к серьезному оборудованию для практической апробации своих идей.

"Надеемся, что предоставляемая Фондом "летающая лаборатория" поможет реализовать участникам второго этапа конкурса самые смелые из них", - сказал А.Кондратьев.

Завершить конкурс планируется весной 2018 года, победитель получит право стать соисполнителем в новом проекте Фонда по соответствующей тематике.

"Конечная цель нашего конкурса и проводимых по данной тематике исследований - это создание полностью автономной малоразмерной летающей платформы. Одно из направлений ее применения - это проведение поисковых и спасательных мероприятий при устранении последствий природных и техногенных катастроф, которые всегда связаны с высоким уровнем опасности для жизни и здоровья людей", - сказал А.Кондратьев.

Он подчеркнул, что использование подобного рода техники позволит снизить степень участия человека в подобных операциях, тем самым существенно сократив количество возможных потерь.

По его мнению, сейчас самое слабое место существующих комплексов - каналы управления и передачи данных, поэтому принципиальный вопрос при создании БЛА нового поколения - это автономность.

"На работу нового аппарата не должны оказывать дым, пыль, резкое изменение освещенности и ветровой нагрузки, а также электромагнитные помехи. Он должен работать не только над, но и под землей, в том числе при отсутствии спутниковой навигации", - пояснил А.Кондратьев.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 14:14
  • 1
Россия сделала бюджетную версию С-400
  • 30.08 14:01
  • 1
Разведке вернули бесшумные пистолеты
  • 30.08 13:29
  • 96
Вверх-вниз
  • 30.08 12:27
  • 2
В Минобороны пообещали экипировку "железных солдат" в армии через 50 лет
  • 30.08 12:21
  • 5
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 30.08 12:14
  • 11
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 30.08 11:55
  • 2
Индонезия ждет решения России по бартеру истребителей Су-35
  • 30.08 11:43
  • 34
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 30.08 11:29
  • 1
Двигатель для скоростного вертолета может быть создан за год - разработчик
  • 30.08 11:01
  • 1
Летные испытания авиадвигателя для самолета Ил-112В начнутся в сентябре - разработчик
  • 30.08 10:36
  • 1
Станция New Horizons может принять на борт новое послание человечества во Вселенную
  • 30.08 10:33
  • 1
Корпорация Boeing заявляет о том, что истребитель F/A-18E/F Block III может взлетать с трамплина
  • 30.08 10:32
  • 4
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 30.08 10:30
  • 4
Отжали
  • 30.08 10:06
  • 6
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы