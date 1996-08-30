ФПИ выберет команду программистов для создания малого беспилотника, умеющего летать в полностью автономном режиме



Фонд перспективных исследований

Источник: Defense Network Фонд перспективных исследованийИсточник: Defense Network

Компактная машина должна будет уметь ориентироваться в пространстве и без сигналов со спутников, ее можно будет применять при ликвидации ЧС

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Фонд перспективных исследований (ФПИ) объявил открытый конкурс на лучшее решение в области программного обеспечения для автономного управления мультироторными беспилотными летательными аппаратами, сообщили "Интерфаксу" в Фонде.

Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого этапа, в рамках которого предусмотрено соревнование участников на симуляторе, будут отобраны 10 команд, которым для участия в следующем этапе во временное пользование планируется предоставить "летающие лаборатории", созданные в рамках одного из проектов Фонда.

Они представляют собой комплекс средств, включающий в себя не только мультироторную платформу, оснащенную самыми современными датчиками и бортовым вычислителем, но и комплект необходимого программного обеспечения, обеспечивающий возможность тестирования и отладки созданного программного обеспечения (ПО) в режимах программного и программно-аппаратного моделирования.

"Участникам второго этапа конкурса предстоит разработать программное обеспечение, которое позволит летательным аппаратам ориентироваться в пространстве и планировать маршрут полета в полностью автономном режиме, в том числе в условиях отсутствия сигналов спутниковой навигационной системы", - отметили в ФПИ.

Как заявил агентству руководитель проекта ФПИ Александр Кондратьев, в настоящее время в России существует большое количество сильных команд, специализирующихся в области разработки программного обеспечения и у которых, по разным причинам, отсутствует доступ к серьезному оборудованию для практической апробации своих идей.

"Надеемся, что предоставляемая Фондом "летающая лаборатория" поможет реализовать участникам второго этапа конкурса самые смелые из них", - сказал А.Кондратьев.

Завершить конкурс планируется весной 2018 года, победитель получит право стать соисполнителем в новом проекте Фонда по соответствующей тематике.

"Конечная цель нашего конкурса и проводимых по данной тематике исследований - это создание полностью автономной малоразмерной летающей платформы. Одно из направлений ее применения - это проведение поисковых и спасательных мероприятий при устранении последствий природных и техногенных катастроф, которые всегда связаны с высоким уровнем опасности для жизни и здоровья людей", - сказал А.Кондратьев.

Он подчеркнул, что использование подобного рода техники позволит снизить степень участия человека в подобных операциях, тем самым существенно сократив количество возможных потерь.

По его мнению, сейчас самое слабое место существующих комплексов - каналы управления и передачи данных, поэтому принципиальный вопрос при создании БЛА нового поколения - это автономность.

"На работу нового аппарата не должны оказывать дым, пыль, резкое изменение освещенности и ветровой нагрузки, а также электромагнитные помехи. Он должен работать не только над, но и под землей, в том числе при отсутствии спутниковой навигации", - пояснил А.Кондратьев.