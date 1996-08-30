Учения "Запад-2017": российские войска в Белоруссии и страхи Запада



Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"

Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

В сентябре стартуют стратегические белорусско-российские учения "Запад-2017". Особо обеспокоены их проведением на Украине и в странах Балтии. С момента объявления о подготовке к военным манерам не утихают заявления, что РФ может использовать их для своих целей, вплоть до вторжения на Украину.

Россия и Белоруссия проводят совместные стратегические учения Вооруженных сил раз в два года. На этот раз они стартуют 14 сентября и продлятся неделю, до 20 сентября. В этом году большая их часть пройдет на территории Белоруссии, где будет задействовано 10 тысяч 200 военнослужащих: 7 тысяч 200 от Вооруженных сил Белоруссии и около 3 тысяч - от Вооруженных сил РФ. Всего к участию в учении планируется привлечь до 12 тысяч 700 военнослужащих и до 680 единиц боевой техники.

"Главная цель учения - проверить возможности Белоруссии и России по обеспечению военной безопасности союзного государства, его готовность к отражению возможной агрессии, а также повысить слаженность органов военного управления, полевую и воздушную выучку соединений и воинских частей Вооруженных сил двух стран", - отмечают в белорусском оборонном ведомстве.

Практическая часть будет проходить на шести полигонах Белоруссии: Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигонах ВВС и войск ПВО Ружанский и Домановский, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называет эти учения самым крупным мероприятием совместной оперативной подготовки Вооруженных сил двух стран.

В белорусских СМИ тем временем называют другие цифры, в частности, речь идет о гораздо большем количестве военных. Была информация о 24 тыс. человек. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что, "судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется".

Еще больше шума навели данные российского Минобороны, когда стало известно, что для перевозки войск и военных грузов они заказали 4162 железнодорожных вагона, эту цифру сочли слишком большой для того контингента, который намеревались задействовать в учениях.

Согласно данным на сайте белорусского Минобороны, российские военные начали прибывать в страну в конце июля, а сейчас проходит подготовка к будущим военным маневрам на полигонах.

Секретарь СНБО Александр Турчинов говорит, что на самом деле РФ уже начала самые масштабные за всю ее историю стратегические командно-штабные учения под названием "Запад-2017", а сентябрьские мероприятия используются как прикрытие происходящего.

"В рамках оперативного прикрытия истинных масштабов и реального характера задач, которые будут отрабатываться во время СКШН ВС РФ "Запад-2017", проводится совместное стратегическое учения ВС России и Белоруссии под идентичным условным названием Запад-2017", - считает Турчинов. По его данным, речь идет о проведение учений практически на всей территории европейской части России (в военно-административных границах ОСК "Север", "Запад" и "Юг" ВС РФ), в оккупированных украинских Крыма и территории ОРДЛО, вдоль границ Украины, в частности на Донецком, Слобожанской и Полесском направлениях, в Белоруссии, а также в Средиземном море и Сирии. Демонстративное проведение активной фазы учений запланировано на территории Калининградской, Ленинградской, Псковской, Смоленской областей и на территории Белоруссии.

По его словам, реальная численность участников всех мероприятий в рамках "Запад-2017" оценивается в 230-240 тысяч человек, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса.

"Важной составляющей учений станет отработка вопросов применения 1-го и 2-го армейских корпусов 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, развернутых на временно оккупированной украинской территории", - отмечает секретарь СНБО.

Реакция на учения

В Европе и США говорят о непредсказуемости этих маневров. В самой Белоруссии есть опасения, что российские войска и вовсе не вернутся домой после учений или же под прикрытием начнется оккупация страны по "крымскому сценарию".

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отмечал, что "Запад-2017" может стать своего рода "троянским конем", когда Россия может использовать эти маневры для того, чтобы оставить свое вооружение на территории Белоруссии.

"Люди обеспокоены, что это "троянский конь". Они (Россия - прим. ред.) говорят: "Мы просто проводим учения", а потом вдруг они перебросят всех этих людей и силы куда-то", - отметил Ходжес.

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко не исключает, что под их видом в Белоруссии будут "созданы передовые базы вооружения и военной техники, что даст РФ возможность при необходимости в короткие сроки создать новые группировки".

Были также материалы о создании новой российской военной базы, где будут размещены ракетные комплексы "Искандер-М".

О своих опасениях заявили в Литве, Латвии и Эстонии. Там говорят о возможности провокаций или других инцидентов во время учений.

"Мы обеспокоены учениями "Запад" в 2017 году, во время которых будут развернуты крупные и агрессивные войска вдоль наших границ, которые демонстративно будут готовиться к войне с Западом", заявила Даля Грибаускайте после встречи с президентами Эстонии и Латвии в Риге.

США в связи с этим решили направить больше войск в балтийские страны на время проведения "Запада-2017". В апреле этого года в Министерстве национальной обороны Литвы обнародовали доклад, согласно которому Россия сейчас укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, и для нее не составит труда начать боевые действия против Балтийских стран в течение 24-48 часов.

Одной из целей проведения военных маневров называли и захват Сувалкского коридора длиной 64 км, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью России.

"Сегодня здесь проходит государственная граница Польши с Литвой. Это место в НАТО считается наиболее уязвимым звеном западного альянса и вероятной целью гипотетической российской агрессии. Захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы Латвию, Литву и Эстонию от других стран блока НАТО. Кроме того, данное направление является для альянса единственным сухопутным путем для переброски войск и плацдармом возможной контратаки. Оказание помощи странам Балтии другими участниками альянса наземным путем фактически невозможно. Именно поэтому Сувалкский коридор имеет огромное значение для устойчивости восточного фланга НАТО, что, соответственно, предполагает его военное укрепление", - пишет белорусское издание naviny.by.

Вторжения на Украину не будет

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что под видом учений "Запад-2017" Россия может сформировать ударные группировки для вторжения на Ук