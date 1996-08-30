Минобороны получило в пользование на 20 лет часть акватории реки Большая Невка
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Дмитрий Медведев
Источник: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
В распоряжении правительства не уточняется, для каких конкретно целей территория передается военному ведомству
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в ведение Минобороны России на 20 лет части акватории реки Большая Невка. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале правовой информации.
"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории р. Большая Невка, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.
В нем не уточняется, для каких конкретно целей данная территория передается военному ведомству.
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29.08.2017
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