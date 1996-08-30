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Серийный выпуск самолета СР-10 для Минобороны РФ начнется в Смоленске после 2019 года

30.08.2017 ТАСС 519 0
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СР-10
УТС СР-10
Источник: РИА Новости/ Евгений Одиноков

Первую опытную партию машин планируется отправить на государственные испытания

ТАСС, 29 августа. Смоленский авиационный завод начнет выпуск учебно-тренировочного самолета СР-10 для Минобороны РФ после 2019 года. Как сообщила во вторник пресс-служба администрации Смоленской области, цитируя главу региона Алексея Островского, в 2018-2019 годы предприятие выпустит опытную партию из 50 самолетов.

"В 2018-2019 годы (на Смоленском авиазаводе - прим. ТАСС) должна быть выпущена опытная партия самолетов СР-10. Порядка 50 машин, которые планируется представить на государственные испытания. Потом состоится запуск серийного производства", - сказал он.

Островский добавил, что контракты на выпуск таких машин завод заключил с Минобороны РФ в 2016 году. Губернатор также сказал, что в 2016 году в рамках программы поддержки промышленности области авиазавод получил субсидию из регионального бюджета на модернизацию. Размер субсидии Островский не привел.

Ранее сообщалось, что первые самолеты могут быть выпущены уже в 2017 году, а в последующие два года будут выпущены 20 машин. Также говорилось, что на СР-10 будет устанавливаться двигатель АИ-25ТЛ, который уже используется на учебных самолетах Л-39. Ранее отмечалось, что для СР-10 также идет разработка нового двигателя.

СР-10 - учебно-тренировочный реактивный самолет с крылом обратной стреловидности, который планируется использовать на начальных курсах летных училищ. Масса машины составляет чуть более трех тонн, максимальная скорость - 800 км/ч. Нетрадиционная компоновка крыла и специальные "наплывы" на корпусе позволяют СР-10 избежать сваливания в штопор. При этом самолет может выполнять практически все фигуры высшего пилотажа, кроме тех, которые требуют сверхманевренности, и может взлетать как с бетонных, так и с грунтовых полос.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Л-39
СР-10
Компании
Минoбороны РФ

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