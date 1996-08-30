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Запланированная сделка по закупке Канадой истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет" находится в "подвешенном" состоянии

30.08.2017 ЦАМТО 150 0
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F/A-18 Super Hornet
F/A-18 Super Hornet
Источник: business-standard.com

ЦАМТО, 29 августа. Существует большая вероятность того, что в конце сентября официальные лица Минобороны Канады либо обратятся к американскому правительству по вопросу заключения финального соглашения по закупке истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing, либо окончательно откажутся от сделки.

Как сообщает The Canadian Press, сейчас планируемая закупка имеет в значительной степени неопределенный характер, поскольку канадское либеральное правительство еще в мае пригрозило отменить запланированное к подписанию соглашение из-за торгового спора Boeing с канадской аэрокосмической компанией Bombardier. Согласно отраслевым источникам, в течение нескольких месяцев не было никаких контактов между Boeing и канадским правительством.

Проблема может решиться после намеченного на 25 сентября представления Министерством торговли США результатов своего расследования по вопросу о том, продавала ли компания Bombardier свои пассажирские самолеты CSeries по несправедливо низкой цене с использованием федеральных субсидий.

В случае, если Bombardier будет признана виновной, что может привести к штрафным санкциям, это может побудить канадское правительство отказаться от сделки с Boeing по истребителям.

Как уже сообщал ЦАМТО, канадское правительство объявило о планах закупить ограниченную партию истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет" для срочной замены части имеющегося парка CF-18 (F/A-18 "Хорнет") 22 ноября 2016 года. 13 марта 2017 года в Вашингтон было направлено письмо-запрос по закупке 18 самолетов. Официальный контракт планировалось подписать в начале 2018 года с поставкой первой машины уже в 2019 году.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Компании
Boeing
Bombardier
Минoбороны РФ

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