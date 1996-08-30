Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индия получит первую партию из 10 вертолетов Ка-226Т после выплаты первого транша

30.08.2017 ЦАМТО 104 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП

ЦАМТО, 29 августа. Индия получит первую партию из 10 вертолетов Ка-226Т в рамках контракта на поставку 200 таких машин после выплаты первого транша по данному соглашению.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский в интервью изданию The Hindu Business Line, опубликованном 29 августа.

Соглашение между РФ и Индией на поставку Нью-Дели 200 вертолетов Ка-226 было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" поставят Индии 60 машин в готовом виде и организуют совместное производство на мощностях в Индии ее менее 140 Ка-226.

"Мы планируем поставить первую партию из 10 вертолетов после того, как мы получим первый платеж. Мы все еще ведем переговоры с Министерством обороны Индии о сроках проведения первого платежа. Мы надеемся, что он будет произведен в этом году", – сказал А.Богинский.

Он также добавил, что в настоящее время "Вертолеты России" ведут переговоры о сотрудничестве по данному проекту с ведущими индийскими оборонными предприятиями, в том числе с Mahindra Defence Systems и Bharat Forge.

"В будущем не исключена возможность увеличения количества поставляемых Ка-226, поскольку индийская армия нуждается в вертолетах такого типа. Пока правительства двух стран договорились на 200 вертолетов. При этом не исключается возможность увеличения объема заказа в перспективе. В частности, мы создали морскую версию Ка-226Т и готовы предложить ее Индии", – цитирует "РИА Новости" А.Богинского.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
РОЭ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 14:14
  • 1
Россия сделала бюджетную версию С-400
  • 30.08 14:01
  • 1
Разведке вернули бесшумные пистолеты
  • 30.08 13:29
  • 96
Вверх-вниз
  • 30.08 12:27
  • 2
В Минобороны пообещали экипировку "железных солдат" в армии через 50 лет
  • 30.08 12:21
  • 5
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 30.08 12:14
  • 11
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 30.08 11:55
  • 2
Индонезия ждет решения России по бартеру истребителей Су-35
  • 30.08 11:43
  • 34
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 30.08 11:29
  • 1
Двигатель для скоростного вертолета может быть создан за год - разработчик
  • 30.08 11:01
  • 1
Летные испытания авиадвигателя для самолета Ил-112В начнутся в сентябре - разработчик
  • 30.08 10:36
  • 1
Станция New Horizons может принять на борт новое послание человечества во Вселенную
  • 30.08 10:33
  • 1
Корпорация Boeing заявляет о том, что истребитель F/A-18E/F Block III может взлетать с трамплина
  • 30.08 10:32
  • 4
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 30.08 10:30
  • 4
Отжали
  • 30.08 10:06
  • 6
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы