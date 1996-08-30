Индия получит первую партию из 10 вертолетов Ка-226Т после выплаты первого транша



Вертолет Ка-226Т. Архивное фото

Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП Вертолет Ка-226Т. Архивное фотоИсточник: © Фото : Предоставлено КумАПП

ЦАМТО, 29 августа. Индия получит первую партию из 10 вертолетов Ка-226Т в рамках контракта на поставку 200 таких машин после выплаты первого транша по данному соглашению.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский в интервью изданию The Hindu Business Line, опубликованном 29 августа.

Соглашение между РФ и Индией на поставку Нью-Дели 200 вертолетов Ка-226 было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" поставят Индии 60 машин в готовом виде и организуют совместное производство на мощностях в Индии ее менее 140 Ка-226.

"Мы планируем поставить первую партию из 10 вертолетов после того, как мы получим первый платеж. Мы все еще ведем переговоры с Министерством обороны Индии о сроках проведения первого платежа. Мы надеемся, что он будет произведен в этом году", – сказал А.Богинский.

Он также добавил, что в настоящее время "Вертолеты России" ведут переговоры о сотрудничестве по данному проекту с ведущими индийскими оборонными предприятиями, в том числе с Mahindra Defence Systems и Bharat Forge.

"В будущем не исключена возможность увеличения количества поставляемых Ка-226, поскольку индийская армия нуждается в вертолетах такого типа. Пока правительства двух стран договорились на 200 вертолетов. При этом не исключается возможность увеличения объема заказа в перспективе. В частности, мы создали морскую версию Ка-226Т и готовы предложить ее Индии", – цитирует "РИА Новости" А.Богинского.