Рособоронэкспорт: "Армия-2017" продемонстрировала огромный интерес к российскому оружию в мире



Стенд "Рособоронэкспорта"

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд "Рособоронэкспорта"Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 29 августа. АО "Рособоронэкспорт" успешно выполнил деловую программу участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который проходил с 22 по 27 августа в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот".

"Деловая программа Рособоронэкспорта была очень насыщенная. За три дня работы на "Армии-2017" мы провели около 70 встреч с иностранными делегациями из порядка 50 стран практически всех регионов мира. Внимание нам уделили более 20 министров обороны. Также среди глав делегаций, с которыми прошли встречи и переговоры, были руководители других силовых ведомств, начальники генеральных штабов и главнокомандующие видами вооруженных сил стран-партнеров. В ходе форума мы подписали более 10 контрактов и соглашений, в том числе с представителями Казахстана и Буркина-Фасо. Они положительно сказались на портфеле заказов компании", – сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский, возглавлявший официальную делегацию спецэкспортера на "Армии-2017".

На стендах российских оборонных предприятий, а также на статической площадке форума в натурном виде была доступна практически вся номенклатура, предлагаемая Рособоронэкспортом иностранным заказчикам. Кроме того, на стенде компании при помощи новейших выставочных технологий – стола с эффектом левитации, а также голографических мультимедийных каталогов – посетители смогли ознакомиться с наиболее современными и перспективными образцами российских вооружения и военной техники.

Представители иностранных делегаций проявили особый интерес к танкам Т-90С/МС, оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер-Э", бронетранспортерам БТР-80А/БТР-82А, автомобильной, в том числе бронированной технике, современным образцам стрелкового и специального оружия, средствам ближнего боя и материально-технического обеспечения подразделений. Также повышенное внимание посетителей привлекли авиационная и военно-морская техника, средства ПВО, радиоэлектронные системы. Кроме того, Рособоронэкспорт подписал два соглашения о сотрудничестве по продвижению IT-продуктов в области информационной безопасности.

Отдельного внимания иностранных заказчиков удостоился новый специальный проект Рособоронэкспорта "Системы безопасности российского производства", который включает в себя целый комплекс специальных средств и систем обеспечения правопорядка.

Значительная часть проекта посвящена борьбе с терроризмом. В этих целях иностранным заказчикам могут поставляться специальное стрелковое оружие и средства ближнего боя, специальные бронированные автомобили, поисково-досмотровая техника, средства обнаружения взрывчатых и наркотических средств, средства работы с взрывоопасными предметами, робототехнические комплексы.

Кроме того, проект включает в себя средства охраны объектов особой важности и критической инфраструктуры, а также протяженных границ. Немалое внимание уделяется вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами и системам кибербезопасности.

В "Системы безопасности российского производства" также входят комплексная автоматизированная система "Безопасный город", средства доставки подразделений правопорядка для проведения спецопераций, специальные машины обеспечения общественного порядка, средства нелетального действия, специальное стрелковое оружие для полиции, средства индивидуальной бронезащиты.

"В ходе реализации проекта мы уже направили в силовые структуры 54 стран более 500 расширенных информационных материалов и провели 86 мультимедийных презентаций. То есть, мы активно представляем средства безопасности на международных выставках вооружения и военной техники. На "Армии-2017" этот проект пользовался особым вниманием со стороны иностранных заказчиков", – добавил С.Гореславский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".