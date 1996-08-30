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Российские подводники смогут размещать морские вооружения в межкорпусном пространстве субмарин

30.08.2017 ЦАМТО 119 0
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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

ЦАМТО, 29 августа. Военно-морской флот России получит специальные боевые "коконы" для размещения торпед и ракет. Они устанавливаются в межкорпусном пространстве или загружаются в торпедный аппарат подводной лодки, пишут "Известия".

Газета отмечает, что это позволяет, не меняя конструкции корабля и систем боевого управления, существенно расширить количество типов используемых боеприпасов. При этом обеспечивается их безопасное хранение, а при необходимости и немедленное боевое применение. Первыми носителями "коконов" стали самые современные российские многоцелевые АПЛ проекта 855 "Ясень".

Как пишут "Известия", "коконы" – это унифицированные транспортно-пусковые контейнеры (ТПК). Созданы Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". По своей конструкции все субмарины имеют двухкорпусную конструкцию, состоящую из внутреннего "прочного" и внешнего "легкого" корпусов. В первом размещают оборудование и механизмы, отвечающие за движение, управление кораблем, а также пусковые устройства ракет и торпед. Второй, внешний, отвечает за гидродинамические характеристики корабля. Между корпусами находятся балластные цистерны.

Как рассказал "Известиям" ведущий специалист по торпедному вооружению АО "СПМБМ "Малахит" Александр Конюхов, в настоящее время ТПК прошел испытания и уже используется на перспективных кораблях российского Военно-морского флота.

"Контейнер унифицирован под торпедные аппараты калибра 533-мм, – рассказал А.Конюхов. – А благодаря простоте и легкости, помимо больших АПЛ, его можно размещать и на малых подводных лодках.

ТПК "Малахит" выполнен как самостоятельное пусковое устройство. Торпеды или ракеты хранятся в нем в "сухом" состоянии. Боевое снаряжение и проверка "кокона" происходит на берегу. Поэтому он не требует какого-либо дополнительного обслуживания на корабле. Управление пуском осуществляется со штатного оборудования – дистанционно, отмечает газета.

Новый ТПК обеспечивает применение торпед, ракет и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 м на глубине до 400 м. Внешне он выглядит как обычная труба длиной 4,7 м, в головной части которой находится запирающее устройство. На корпусе есть несколько стандартных технических разъемов для подключения корабельного оборудования управления пуском ракетно-торпедного вооружения. Запуск изделий осуществляет импульсный газогенератор. Это обеспечивает мгновенное применение оружия при нажатии кнопки "пуск" на пульте управления оружием, пишут "Известия".
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Малахит С-ПМБМ
Персоны
Конюхов Александр

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