Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
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Самолет Су-30СМ
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 29 августа. Истребители поколения "4+" Су-30СМ совершили перелет с аэродрома Иркутского авиазавода для комплектования эскадрилий авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области.
В ходе планового перевооружения полк получил два сверхманевренных истребителя Су-30СМ. Авиационная техника войдет в боевой состав полка и заступит на охрану воздушных границ.
В настоящее время летчики завершили переобучение на базе Липецкого авиационного центра ВКС и выполнили первые вылеты с боевым применением авиационных средств поражения.
Для подготовки авиационного состава эскадрилий, получивших на вооружение истребители Су-30СМ, будут созданы тренажерные комплексы, включающие в себя несколько залов с тренажными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки летчиками навыков работы с новым типом самолетов.
Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Боевая машина предназначена для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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29.08.2017
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