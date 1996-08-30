Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области



Самолет Су-30СМ

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Самолет Су-30СМИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 29 августа. Истребители поколения "4+" Су-30СМ совершили перелет с аэродрома Иркутского авиазавода для комплектования эскадрилий авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области.

В ходе планового перевооружения полк получил два сверхманевренных истребителя Су-30СМ. Авиационная техника войдет в боевой состав полка и заступит на охрану воздушных границ.

В настоящее время летчики завершили переобучение на базе Липецкого авиационного центра ВКС и выполнили первые вылеты с боевым применением авиационных средств поражения.

Для подготовки авиационного состава эскадрилий, получивших на вооружение истребители Су-30СМ, будут созданы тренажерные комплексы, включающие в себя несколько залов с тренажными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки летчиками навыков работы с новым типом самолетов.

Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Боевая машина предназначена для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.