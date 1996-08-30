Минобороны раскритиковало западные СМИ за шумиху вокруг учений "Запад-2017"



Лодки с морским десантом во время российско-белорусских учений Запад-2013. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Лодки с морским десантом во время российско-белорусских учений Запад-2013. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Версии СМИ, что на учениях "Запад-2017" готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью, заявил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин о подготовке совместного стратегического учения "Запад-2017".

"Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними - политики) будоражат общественное мнение, распространяя мифы о "российской угрозе". Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учении "Запад-2017" готовится "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - сказал он.

Фомин отметил, что объективная информация о ходе подготовки к учению регулярно размещалась на сайтах военных ведомств наших стран и распространялась российскими и белорусскими информационными агентствами.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. В них примут участие до 12,7 тысяч военнослужащих (из них 5,5 тысяч - российских). Посетить учения пригласили международных наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО.