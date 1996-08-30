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Учения "Запад-2017" носят оборонительный характер, заявили в Минобороны

30.08.2017 РИА Новости 158 0
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Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа, заявил на брифинге заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"В заключение подчеркну, что учение "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер", - сказал он.
29.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр

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