Учения "Запад-2017" носят оборонительный характер, заявили в Минобороны



Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа, заявил на брифинге заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"В заключение подчеркну, что учение "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер", - сказал он.