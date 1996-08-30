В учениях "Запад-2017" примут участие почти 13 тысяч военных



Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В учениях "Запад-2017" примут участие почти 13 тысяч военнослужащих и почти 700 единиц техники, что соответствует международным договоренностям, заявил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"К участию в учении планируется привлечь около 12,7 тысяч военнослужащих (от ВС Белоруссии - около 7,2 тысяч человек, от ВС РФ - около 5,5 тысяч человек, из них на территории Белоруссии - около 3 тысяч человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей", - сказал он.

Также Фомин добавил, что "численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, РСЗО, количество планируемых самолетовылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года".