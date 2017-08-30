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Станция New Horizons может принять на борт новое послание человечества во Вселенную

30.08.2017 ТАСС 196 1
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Станция New Horizons в представлении художника
Станция New Horizons в представлении художника
Источник: © EPA/NASA

Информацию для послания будут собирать на сайте, на поддержание которого начат сбор средств

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сбор средств на отправку послания инопланетным цивилизациям с помощью межпланетной станции NASA New Horizons начал Йон Ломберг, один из участников создания "Золотых пластинок" с информацией о Земле и человечестве, которые установлены на станциях Voyager 1 и Voyager 2, уже вышедших за пределы Солнечной системы. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC.

Станция New Horizons, направляющаяся сейчас в пояс Койпера - колоссальное скопление малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы - в конечном счете также выйдет в межзвездное пространство. Как считает Ломберг, не следует упускать возможность направить в бортовой компьютер этой станции информацию, которую когда-нибудь могли бы расшифровать инопланетяне. В радиоимпульс, который он называет "Посланием Единой Земли", можно было бы включить фотографии и другую информацию о нашей планете. Ломберг и группа его сторонников уже начали собирать методом краудфандинга $72 тыс., необходимые для поддержания сайта, на котором будут собирать информацию для послания. Если все пойдет по плану, то методом интернет-голосования будет решено, какую именно информацию следует включить в письмо во Вселенную.

1 января 2019 года New Horizons сблизится с небесным телом, обозначенным в астрономических каталогах как 2014 MU69 в поясе Койпера примерно в 1,6 млрд км от Земли, далеко за орбитой Плутона. На передачу всей собранной информации об этом небесном теле ей потребуется около года. Только после этого освободится память бортового компьютера для приема "Послания Единой Земли".

"Таким образом у нас есть почти два года на то, чтобы составить послание, - отметил он. - Это займет около года, а еще год нужен на то, чтобы написать компьютерную программу, проверить ее и убедиться, что она пригодна для бортового компьютера". Такие программы, по его мнению, можно будет использовать и в будущем для послания другим цивилизациям с помощью тех аппаратов, которые будут выходить за пределы Солнечной системы. "Наши станции - образцы технического совершенства, - считает Ломберг. - Фактически, это произведения искусства, а произведение искусства должно быть подписано автором".

Подобные послания иным мирам уже несут американские межпланетные аппараты Voyager 1 и Voyager 2, вышедшие за пределы Солнечной системы. Они были запущены с Земли в 1977 году. На борту аппаратов установлены позолоченные медные пластинки, помещенные в защитные футляры. На них записана информация о местонахождении Солнечной системы, приветствия на 55 разных языках, а также 115 изображений из области математики, физики, химии, астрономии, анатомии человека, жизни людей, а также аудизаписи - шум ветра, пение птиц, звук движущегося поезда и отрывки из музыкальных произведений Баха, Моцарта, Бетховена.

Послания другим цивилизациям отправлены также с автоматическими станциями Pioneer 10 и Pioneer 11, запущенными в 1972-1973 годах. На них установлены идентичные таблички с зашифрованной картинкой-сообщением другим цивилизациям. На пластины из анодированного алюминия нанесены символистические данные о человеке, нашей планете и ее расположении. В частности, изображены мужчина с поднятой в приветствии рукой, женщина, а за ними для сравнения в том же масштабе - рисунок аппарата Pioneer.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Vadim Martinov
60
№1
30.08.2017 10:36
блин! отличная идея, надо тоже на что нить начать сбор денег, желательно грандиозное, непроверяемое и с датой поставки этоак к 200050 году.  Пойду поговорю с умами из роскосмоса...
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