Источник: Белоруссия пока не перевела аванс за 32 БТР-82А, купленные у РФ в 2015 году
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Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)
Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"
Собеседник агентства сообщил, что официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия пока не произвела авансовый платеж по контракту на поставку 32 БТР-82А, который был заключен между Москвой и Минском в сентябре 2015 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.
"Аванс российской стороной пока не получен, и никаких официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало", - сказал собеседник агентства.
По его словам, согласно заключенному контракту первая партия бронетранспортеров должна была быть поставлена Белоруссии во II квартале 2016 года, а вторая партия - во II квартале 2017 года. "По имеющейся информации, денежные средства на покупку БТР-82А пока не выделены", - уточнил источник.
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29.08.2017
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