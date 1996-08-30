Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта



Танк Т-72Б3

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Танк Т-72Б3Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В учениях принимают участие более 2,5 тыс. человек, задействовано более 700 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Военные на Курилах в рамках проверки боевой готовности отработают оборону против морского десанта. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе практической части учения военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с артиллерийскими расчетами отработают задачи по организации системы и управления огнем при обороне береговой линии в зоне ответственности от высадки морского десанта условного противника. Помимо этого, подразделения войск противовоздушной обороны выполнят комплекс мероприятий по обнаружению, идентификации и уничтожению летательных аппаратов условного противника, осуществлявших выброску воздушного десанта", - говорится в сообщении.

В конце недели пройдет этап боевой стрельбы.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 2,5 тыс. человек, задействовано более 700 единиц техники, в частности танки Т-72Б, различные самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня "Град" и противотанковые орудия "Рапира".