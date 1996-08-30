Kongsberg поставит интегрированное боевое решение для САУ К9 вооруженных сил Финляндии
|
|
Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года
Источник: @APulkki / twitter.com
Норвежская компания Kongsberg Defense Systems (KONGSBERG) заключила контракт с корейской Hanwha Land Systems на поставку Интегрированного боевого решения ICS (Integrated Combat Solution) для САУ К9, пердназнченных для Финляндии.
Финляндия решила приобрести самоходные гаубицы K9 Thunder калибром 155 мм у Южной Кореи, при этом требованием финской армии было установка на поставляемые машины ICS KONGSBERG.
ICS - это современная бортовая электронная цифровая система, основанная на открытых стандартах подключения, интеграции датчиков, вооружения, сетей связи и систем безопасности для перспективных машин следующего поколения.
«Мы очень гордимся тем, что выбраны системным интегратором и партнером для этого современного сетевого решения для машин. Комплексное боевое решение от KONGSBERG очень хорошо подходит для оцифровки сухопутных войск и дальнейшего развития боевых систем армии», - сказал Эйрик Ли (Eirik Lie), президент Kongsberg Defence Systems.
Сергей Вэй
|
26.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Спущен на воду головной корвет проекта Gowind 2500 малайзийской постройки
18.08.2017 ВМС Малайзии готовятся к спуску на воду первого корабля прибрежной зоны, построенного по французскому проекту "Говинд"
26.06.2017 Испытание плавом Patria AMV28A завершилось успешно
19.06.2017 "Патриа" испытала на воде новый тяжелый БТР
15.05.2017 Итальянский флот получил последнюю "Тодаро"
05.05.2017 Новые ударные бригады британской армии
25.04.2017 САУ "Ваджра" наполовину будет индийской
11.04.2017 Австралия модернизирует ПВО