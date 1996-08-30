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Kongsberg поставит интегрированное боевое решение для САУ К9 вооруженных сил Финляндии

30.08.2017 Army Guide 171 0
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Hanwha Techwin К9 Thunder
Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года
Источник: @APulkki / twitter.com

Норвежская компания Kongsberg Defense Systems (KONGSBERG) заключила контракт с корейской Hanwha Land Systems на поставку Интегрированного боевого решения ICS (Integrated Combat Solution) для САУ К9, пердназнченных для Финляндии.


Финляндия решила приобрести самоходные гаубицы K9 Thunder калибром 155 мм у Южной Кореи, при этом требованием финской армии было установка на поставляемые машины ICS KONGSBERG.


ICS - это современная бортовая электронная цифровая система, основанная на открытых стандартах подключения, интеграции датчиков, вооружения, сетей связи и систем безопасности для перспективных машин следующего поколения.


«Мы очень гордимся тем, что выбраны системным интегратором и партнером для этого современного сетевого решения для машин. Комплексное боевое решение от KONGSBERG очень хорошо подходит для оцифровки сухопутных войск и дальнейшего развития боевых систем армии», - сказал Эйрик Ли (Eirik Lie), президент Kongsberg Defence Systems.


Сергей Вэй
26.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
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Страны
Норвегия
Финляндия
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Компании
Kongsberg

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