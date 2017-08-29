"Калашников" за полгода получил убыток в 853 млн рублей против прибыли годом ранее
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Концерн Калашников
Источник: http://kalashnikovconcern.ru/
Совокупный убыток по МСФО российского оружейного концерна "Калашников" за первые шесть месяцев 2017 года составил 853 млн рублей по сравнению с прибылью в 1,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из финансового отчета компании.
Ранее в июне совет директоров концерна рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды. Технический убыток по РСБУ "Калашникова" в 2016 году составил 1,5 млрд рублей, что было "связано с единовременным списанием дебиторской задолженности, сформированной в период до 2013 года".
Концерн "Калашников" является крупнейшим российским производителем высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и другие инструменты. 51% акций концерна принадлежит "Ростеху", 49% — частным инвесторам.
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28.08.2017
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