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"Калашников" за полгода получил убыток в 853 млн рублей против прибыли годом ранее

29.08.2017 RNS 393 0
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Концерн Калашников
Концерн Калашников
Источник: http://kalashnikovconcern.ru/

Совокупный убыток по МСФО российского оружейного концерна "Калашников" за первые шесть месяцев 2017 года составил 853 млн рублей по сравнению с прибылью в 1,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из финансового отчета компании.

Ранее в июне совет директоров концерна рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды. Технический убыток по РСБУ "Калашникова" в 2016 году составил 1,5 млрд рублей, что было "связано с единовременным списанием дебиторской задолженности, сформированной в период до 2013 года".

Концерн "Калашников" является крупнейшим российским производителем высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и другие инструменты. 51% акций концерна принадлежит "Ростеху", 49% — частным инвесторам.
28.08.2017
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников

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