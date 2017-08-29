Чистая прибыль "Роствертола" по МСФО за полгода снизилась в 1,5 раза — до 11,8 млрд рублей



Ми-26 и ГАЗ-233036 СПМ-2

Источник: http://vitalykuzmin.net/ Ми-26 и ГАЗ-233036 СПМ-2Источник: http://vitalykuzmin.net/

Чистая прибыль вертолетного завода "Роствертол" по МСФО за первое полугодие 2017 года снизилась на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,8 млрд рублей, следует из финансового отчета предприятия.

Согласно отчету, прибыль предприятия за первое полугодие 2016 года составляла 17,9 млрд рублей. Выручка "Роствертола" в первом полугодии 2017 года увеличилась на 6,8% и достигла 53,2 млрд рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 49,8 млрд рублей.

На "Роствертоле" серийно строятся ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н, а также самые грузоподъемные вертолеты Ми-26.