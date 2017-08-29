Чистая прибыль "Роствертола" по МСФО за полгода снизилась в 1,5 раза — до 11,8 млрд рублей
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Ми-26 и ГАЗ-233036 СПМ-2
Источник: http://vitalykuzmin.net/
Чистая прибыль вертолетного завода "Роствертол" по МСФО за первое полугодие 2017 года снизилась на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,8 млрд рублей, следует из финансового отчета предприятия.
Согласно отчету, прибыль предприятия за первое полугодие 2016 года составляла 17,9 млрд рублей. Выручка "Роствертола" в первом полугодии 2017 года увеличилась на 6,8% и достигла 53,2 млрд рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 49,8 млрд рублей.
На "Роствертоле" серийно строятся ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н, а также самые грузоподъемные вертолеты Ми-26.
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28.08.2017
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